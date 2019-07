La W Series donne des outils aux femmes pilotes pour atteindre leurs objectifs

Pendant que la F1 est à Hockenheim, en Allemagne, pour la 11e étape de la saison ce week-end, le championnat de la W Series se dirige vers la Grande-Bretagne et Brands Hatch pour la dernière épreuve de la saison, à la mi-août.

Et les pilotes auront deux bonnes raisons de se battre en piste à Brands Hatch : des sous et des points.

Fabienne Wohlwend est une des femmes pilotes qui participent à la première saison de la W Series.

L'athlète de 21 ans vient du Liechtenstein, petite principauté alémanique de 25 km de long entre l'Autriche et la Suisse, avec une population de 37 500 âmes.

Fabienne Wohlwend dans le garage de la W Series Photo : W Series

Il y a 10 ans, elle faisait du karting et se battait contre Lance Stroll et Max Verstappen. Ces derniers sont aujourd'hui en F1. Fabienne a, elle, été coincée par un manque de financement après avoir goûté à la F4.

Elle a trouvé un volant dans le volet européen du Challenge Ferrari en 2017 (elles sont quatre femmes), et elle a déjà remporté quatre victoires.

Elle notamment gagné la dernière course de la saison 2018 (finali mondiali). Une belle carte de visite.

Elle a envoyé son CV à la W Series, qui l'a recrutée comme titulaire pour sa saison inaugurale.

« Venant du Liechtenstein, il est difficile pour moi de trouver de gros commanditaires, explique Wohlwend. En dehors de la W Series, les autres championnats demandent du budget. »

« Je crois fermement qu'il y aura une femme en F1 éventuellement, mais il faut que les gens se fassent à l'idée, car vous savez, la voiture, elle ne sait pas si vous êtes une femme ou un homme. »

Fabienne Wohlwend au Norisring Photo : W Series

Fabienne Wohlwend a obtenu une première position et un podium (3e), et est actuellement 5e au classement de la W Series.

« J'utiliserai l'argent pour me lancer à plein temps dans la course automobile, et c'est l'objectif que je m'étais fixé à mes débuts », explique Fabienne Wohlwend, qui travaille dans une banque à Vaduz, la capitale du Liechtenstein.

La W Series a en effet confirmé les bourses offertes aux femmes pilotes inscrites à cette saison inaugurale.

Il y aura notamment 500 000 dollars pour la championne, 250 000 dollars pour sa dauphine et 125 000 dollars pour la 3e. Toutes les pilotes inscrites recevront un montant.

La Canadienne Megan Gilkes, qui occupe la dernière position au classement, sans point marqué, touchera 7 500 dollars si elle termine la saison à cette place.

C'est le montant offert aux pilotes qui finiront entre la 15e et la 18e place, ainsi qu'aux deux pilotes de réserve.

Megan Gilkes Photo : Getty Images / Mirco Lazzari gp

Megan Gilkes, âgée de 18 ans, a remporté la deuxième course d'Assen aux Pays-Bas.

Une course à grille inversée (par rapport au classement général). Gilkes partait donc en première position, et elle en a pleinement profité.

Gilkes, qui est la plus jeune pilote du plateau, a mené de bout en bout cette course hors championnat, de démonstration, malgré deux sorties de la voiture de sécurité.

Cette victoire ne lui a valu aucun point, car elle ne comptait pas pour le classement, mais lui a redonné confiance en ses moyens dans une F3.

Rappelons que la W Series utilise des monoplaces de type F3 de marque Taatus.

D'autres points en 2020

Également, la FIA a confirmé en 2020, pour la deuxième saison de la W Series, l'octroi de points pour la super licence F1, le passeport indispensable pour entrer en F1.

C'est un pas important pour les femmes pilotes qui voudront accéder au prestigieux championnat.

Un pilote doit amasser 40 points sur une période de trois ans maximum pour obtenir sa super licence et courir en F1. Vingt-cinq points suffisent pour participer aux essais libres du vendredi lors d'un week-end de course.

Combien de points iront à la championne de la W Series? La FIA ne le précise pas encore. Les dirigeants de la W Series espèrent 18 points, ce qui est le nombre alloué pour un titre continental en F3 (en Amérique du Nord et en Asie).