Le Français Julian Alaphilippe détenait toujours le maillot jaune à l’issue de la 17e étape mercredi, avec 1 min 35 s d’avance sur le champion en titre, Geraint Thomas. « Un maillot qui ne tient qu’à un fil », c’est ainsi que l’a expliqué Alaphilippe au cours des derniers jours.

Voici ce que retiendra l’attention d’ici l’arrivée des cyclistes sur les Champs-Élysées dimanche.

La France retient son souffle

La dernière fois qu’un Français a remporté le Tour de France, René Lévesque venait tout juste de terminer son deuxième mandat en tant que premier ministre du Québec, c’était en 1985. Bernard Hinault avait gagné cette année-là le cinquième et dernier titre de sa grande carrière. Depuis, malgré quelques podiums, c’est la panne sèche.

Il est difficile de croire que Julian Alaphilippe conservera son maillot de meneur dans les jours qui suivront. Les trois prochaines étapes seront destinées aux purs grimpeurs.

Seulement une poignée de cyclistes pourront tenir le coup dans le col du Galibier ou encore dans la montée finale de plus de 30 km vers l’arrivée de Val Thorens samedi.

Thibaut Pinot remporte la 14e étape du Tour de France au sommet du Tourmalet. Photo : Reuters / Christian Hartmann

Alaphilppe est un coureur unique, probablement le plus complet des cyclistes sur la planète, mais il ne pourra suivre le rythme imposé pendant ces montées. Nous en avons eu un avant-goût dimanche dernier, pendant l’ascension du Prat d’Albis, quand il a perdu du terrain sur les meilleurs grimpeurs et prétendants au classement général.

Si un Français peut gagner, c’est Thibaut Pinot. Troisième sur le Tour 2014, Pinot démontre la plus belle forme de sa carrière depuis le début de cette Grande Boucle. Il est à 1:50 d’Alaphilippe à la veille de la 18e étape, mais à seulement 15 s de la 2e place détenue par Geraint Thomas.

S’il ne connaît pas de mauvaise étape, comme il lui est arrivé trop souvent dans le passé sur le Tour, Pinot est le réel espoir des Français pour enfiler le jaune à Paris.

La fin du règne anglais?

Les Anglais sont rois et maîtres sur le Tour de France depuis près d’une décennie. Bradley Wiggins, Chris Froome et Geraint Thomas ont gagné toutes les éditions à l’exception de celle de 2014, où Vincenzo Nibali avait profité de l’abandon de Froome pour remporter les grands honneurs. N’eût été cet abandon, les Anglais auraient assurément remporté les sept dernières éditions du Tour.

Évidemment, le prolongement de cette domination repose sur les épaules de Geraint Thomas. Le retard du Gallois sur Alaphilippe pourrait fondre comme neige au soleil dès jeudi, dans le col du Galibier.

Geraint Thomas en action au Tour de Suisse Photo : Associated Press / Gian Ehrenzeller

Par contre, n’oublions pas que Thomas a touché le sol pour une troisième fois dans le Tour mardi. Il n’a subi que quelques éraflures au genou et au coude, mais il ne faut pas sous-estimer les conséquences à moyen terme d’une chute, aussi mineure soit-elle.

Le corps puise déjà très loin pour survivre aux milliers de kilomètres, à la fatigue et à la chaleur, s’il doit en plus combattre quelques infections, il y aura indéniablement un impact sur les performances.

Espérons pour Thomas qu’il ait pu récupérer suffisamment lors de la 17e étape, avant l’entrée dans les Alpes. Il est assurément un candidat logique à sa propre succession.

Les cartes cachées

Outre Alaphilippe, Thomas et Pinot, deux autres candidats, beaucoup plus discrets, peuvent aspirer aux grands honneurs, du moins à une place sur le podium à Paris.

Steven Kruijswijk était 3e avant l’étape de jeudi, à 1:47 d’Alaphilippe, mais à seulement 12 s de Thomas, 2e. Le Néerlandais est à son mieux pendant les longs cols réguliers, sans changements importants de dénivelés.

C’est exactement ce que lui offriront les prochaines étapes alpestres. Sans coups d’éclat, il a déjà terminé dans le top 5 de trois grands tours au cours de sa carrière. Il est permis de douter qu’il puisse gagner une étape et prendre du temps sur ses concurrents, mais il s’agit d’un coureur qui sait s’accrocher et ne pas perdre trop de terrain lorsque la course s’active en haute montagne.

Egan Bernal,une belle carte cachée pour remporter le Tour de France 2019. Photo : Reuters / Christian Hartmann

Gardons surtout à l’œil Egan Bernal, porteur actuel du maillot blanc de meilleur jeune du Tour. À 22 ans, il est probablement le meilleur grimpeur de tout le peloton en 2019. Une attaque bien placée pourrait le placer sur le podium final, peut-être même jusqu’à la 2e position.

De plus, les cyclistes auront à négocier avec la haute altitude au cours des prochains jours. Bernal est né à Zipaquira en Colombie, à 2650 m d’altitude. Un avantage non négligeable sur ses concurrents à cet égard.

Les Canadiens

Hugo Houle et Michael Woods ne gagneront évidemment pas le Tour de France. C’était écrit depuis le début.

Malheureusement pour Woods, il roule avec deux côtes cassées depuis sa chute à la 11e étape. Même s’il a déjà couru avec plusieurs blessures et qu’il terminera sans doute le Tour sans problème, l’Ontarien ne gagnera pas d’étape cette année sur la Grande Boucle, lui qui en aurait pourtant eu les capacités.

Le cycliste de la formation Education First possède un punch remarquable sur de fortes, mais courtes ascensions. Il aurait pu sortir d’une échappée et l’emporter dans un final en montée, mais affligé comme il l’est, ce sera pour une autre année.

Les cyclistes de l'équipe Astana terminent leur sprint lors de la deuxième étape. Photo : Getty Images / Anne-Christine Poujoulat

Enfin, ne comptez pas Hugo Houle comme effacé de ce Tour de France malgré l’abandon de son meneur chez Astana, Jakob Fuglsang, mardi.

Aux prises avec un rhume, il voulait se refaire une santé lors de la 17e étape et ce sera le cas aussi jeudi.. Il a toutefois confié à Radio-Canada qu’il souhaitait plus que tout se faufiler dans une échappée d’ici la fin du Tour.

Ce serait une récompense remarquable pour un véritable coureur d’équipe. Malgré toute la volonté du monde, il ne gagnera pas d’étape d’ici la fin du Tour.