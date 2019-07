De retour après deux mois, Piatti donne la victoire à l’Impact contre le York9 FC

Piatti a rompu l'impasse de 0-0 à la 55e minute en déjouant le gardien Nathan Ingham sur un tir de pénalité, grâce à un tir bas qui est passé à la gauche du gardien, qui avait plongé de l'autre côté.

Ce but de Piatti, combiné aux deux inscrits à l'étranger deux semaines plus tôt lors du match aller, allait être suffisant pour permettre à l'Impact de poursuivre sa route dans le Championnat canadien.

Au total des buts, l'Impact termine ces deux matchs contre la formation de la région torontoise, membre de la Première ligue canadienne, avec un pointage de 3-2.

Maxi Urruti (à gauche) et Manuel Aparicio Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Par ailleurs, il s'agissait d'une première victoire pour la formation montréalaise en près d'un mois, soit depuis le 26 juin.

La route de l'Impact au Championnat canadien le mènera dans l'ouest du pays, soit à Vancouver ou à Calgary, selon le résultat du match entre les Whitecaps et le Cavalry FC qui était présenté plus tard mercredi soir.

Le duel aller aura lieu le 7 août et le suivant, une semaine plus tard, à Montréal.

En attendant, l'Impact reprendra les activités en MLS samedi soir au stade Saputo face à l'Union de Philadelphie.

L'équipe A

Alors que l'Impact était enlisé dans un creux de vague avec cinq matchs sans victoire (0-4-1), incluant un verdict nul in extremis de 2-2 lors du match aller du 10 juillet contre le York9 FC, Rémi Garde a choisi d'amorcer la rencontre avec plusieurs de ses joueurs-clé, dont Daniel Lovitz, Saphir Taïder, Bacary Sagna et Maximiliano Urruti.

Surtout, depuis le temps qu'il en manifestait le souhait, Garde a enfin pu compter sur Piatti, son as. L'Argentin a amorcé la rencontre et portait même le brassard du capitaine. On l'a vu plusieurs fois se déplacer avec rapidité, mais ses efforts en première mi-temps n'ont pas porté fruit.

Il reste que l'Impact, malgré un pointage de 0-0, a largement dominé la première moitié du match. Les joueurs montréalais ont passé la majeure partie du temps profondément en zone du York9 FC et ont décoché huit tirs vers Ingham, dont trois ont touché la cible.

Urruti est celui qui a obtenu la meilleure chance, avec un tir à bout portant, à la 33e minute que Ingham a repoussé.

De l'autre côté, James Pantemis n'a eu à bloquer aucun tir en première demie. Il est cependant venu près de commettre une irréparable bourde, à la huitième minute de jeu, en sortant dangereusement de son but.

Il en a résulté une chance en or pour Ryan Telfer, dont le tir a survolé un filet devenu complètement désert.

Cette pression soutenue de l'Impact s'est poursuivie en deuxième mi-temps et elle a fini par rapporter des dividendes. Piatti a converti un tir de pénalité qu'il avait lui-même créé lorsque sa tentative de centre a frappé l'avant-bras du défenseur Diyaeddine Abzi, alors posté dans la surface de réparation.

Remplacé par Shamit Shome à la 65e minute, Piatti a terminé le match avec trois tirs au but, et surtout des jambes qui semblaient pleines d'énergie en vue du dernier droit du calendrier de la MLS.