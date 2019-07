Un formateur des soeurs Williams auprès de Leylah Annie Fernandez

« Leylah a un potentiel sans fin, affirme l'auteur du livre Venus ans Serena : My Seven Years as Hitting Coach for the Williams Sisters. C'est le genre de joueuse qui pourra se distinguer dans les grands tournois. Pas seulement au niveau où elle joue aujourd'hui. »

Leylah Annie Fernandez entame à peine sa carrière professionnelle, six semaines après sa conquête du titre junior à Roland-Garros. Dimanche dernier, la Québécoise de 16 ans a remporté le Challenger de Gatineau, non seulement en simple, mais aussi en double avec sa partenaire Rebecca Marino.

Nous avons convenu d'un essai estival avec Dave afin qu'il puisse nous faire ses recommandations. Il est ici pour observer et apprendre à connaître Leylah. Et faire un bon plan avec moi en vue de la saison 2020. Pourquoi changer une recette qui donne des bons résultats du jour au lendemain? On y va tranquillement. Jorge Fernandez, père et entraîneur de Leylah Annie Fernandez

Dave Rineberg était loin d'être le seul candidat. Une quinzaine de personnes ont été interviewées par la famille Fernandez. L'objectif est d'abord d'épauler Jorge dans son rôle d'entraîneur.

« Nous avons discuté avec des entraîneurs de partout dans le monde, raconte-t-il. Français, Mexicains, Argentins, Espagnols, Américains, Canadiens, etc. Nous sommes chanceux. C'est mieux d'avoir des options que non. Le junior et le pro, c'est deux mondes. Leylah est encore en apprentissage et le message est différent à chaque match. D'ici un an ou deux, ces moments vont se reproduire tellement souvent qu'elle va pouvoir les reconnaître elle-même. Un coach n'aura plus besoin de mon aide. On n'a rien inventé. »

Le processus de sélection s'est déroulé d'un commun accord avec Tennis Canada, qui assume les coûts de l'embauche du nouvel entraîneur. Dave Rineberg accompagne aujourd'hui Leylah après l'avoir vue à l'oeuvre face à quelques-unes de ses clientes.

« Je me souviens de cette petite joueuse tenace, il y a trois ans, qui avait donné du fil à retordre à ma joueuse, une fille de bonne stature avec un bon service. Leylah l'avait fait courir de gauche à droite pendant tout le match. Elle avait même gagné la deuxième manche avant de s'incliner de justesse. Je m'étais alors dit que je devais la garder à l'oeil. »

Le coup de fil de Richard Williams

Dave Rineberg a appris son métier avec l'élite mondiale grâce à son association avec la famille Williams. Richard, le père de Venus et de Serena, l'a appelé au moment où il faisait la transition entre sa carrière de joueur et d'entraîneur.

« Serena avait 11 ans et Venus, 12 ans, se souvient-il. Richard avait besoin de quelqu'un pour développer le potentiel de ses filles. C'est Chris Evert (une gagnante de 18 tournois du grand chelem) qui lui avait conseillé de me donner un coup de fil. »

Et Rineberg a failli ne jamais devenir l'associé de Richard Williams.

Je me souviens de son message sur ma boîte vocale. Il était incapable de prononcer mon nom comme il faut. J'ai pris son numéro de téléphone en note, mais j'ai fini par jeter le papier à la poubelle. Quelques jours plus tard, j'ai lu un article dans le journal au sujet des soeurs Williams. C'est à ce moment que j'ai réalisé qu'il s'agissait du père de ces deux adolescentes prometteuses. Heureusement, j'ai retrouvé ce bout de papier et j'ai pu participer à l'éclosion de ces deux futures championnes. Dave Rineberg

En plus d'être le partenaire d'entraînement de soeurs Williams, Dave Rineberg leur a bien sûr enseigné son art. Tout ça en la présence de leur père Richard qui conservait son rôle d'entraîneur-chef.

« Sans le dévouement et l'engagement de Richard Williams, Venus et Serena n'auraient pas pu entamer la poursuite de leur rêve, dit Rineberg. Je n'aurais rien pu faire pour les aider s'il ne leur avait pas inculqué une bonne discipline. Il les a poussées à croire en leur potentiel. Ensuite, elles ont fait un travail admirable. »

Jorge Fernandez est lui aussi le père de deux jeunes joueuses de tennis. Bianca Jolie a 15 ans et souhaite imiter sa soeur. Cela le force à partager son temps entre ses deux filles. Dave Rineberg note des similitudes entre les deux familles.

J'aime la passion des Fernandez. C'est la raison pour laquelle je désire m'associer à eux. Parfois, des images des jeunes Venus et Serena me reviennent à l'esprit. Leylah montre la même discipline au même âge et une motivation sans borne. Ses qualités athlétiques et son talent lui fournissent un large éventail d'options. Dave Rineberg

Et il poursuit avec des images fortes.

« Leylah, je la compare à une Mercedes. Tout en finesse, réglée au quart de tour. Bianca est comme un taureau avec la puissance d'une camionnette Chevy. Elle est prête à foncer. Juste d'évoquer ces souvenirs, ça me fait sourire. »

Jorge Fernandez n'est pas encore prêt à passer le flambeau à un nouvel entraîneur, mais tranquillement, il prépare le terrain.

« On sait qu'il s'agit d'une transition, explique-t-il. Dave se comporte en professionnel. C'est rafraîchissant de l'entendre. Il n'a jamais eu d'enfant et soutient qu'il peut aussi apprendre de moi parce que je suis le père de deux jeunes filles. Il dit que je suis un ange en comparaison avec Richard Williams. »

En mode évaluation

« On veut être certain de faire le bon choix. Pour le moment, ça demeure un essai, rappelle Jorge Fernandez. Après le Challenger de Granby, nous allons faire le point. On veut que ça dure longtemps. Je ne veux pas entendre Leylah me dire qu'elle veut changer d'entraîneur au mois de janvier. Nous voulons un engagement, autant de lui que de notre côté. En attendant, je demeure l'entraîneur. Il va gagner le titre de coach après la saison estivale. »

Dave Rineberg est d'accord avec le processus.

« Nous avons besoin de temps, fait-il valoir. Ma priorité, c'est de m'adapter à leur mode d'opération, d'observer Leylah et de découvrir ce qui déclenche chez elle ses bonnes habitudes, celles d'une joueuse d'élite. Une meilleure communication s'installera au fil des entraînements et des tournois entre nous trois. Et si je m'aperçois que le courant ne passe pas après cet essai, je vais me retirer. Même chose pour elles. Mais ce n'est pas ce que je ressens en ce moment. »

Ce n'est bien sûr pas la première fois que les services de cet Américain sont sollicités pour aider une jeune joueuse à passer au niveau supérieur. Il est rare que les conditions soient idéales.

La discipline peut être déficiente. Parfois, c'est la motivation ou l'arsenal de coups qui n'est pas suffisant. Le coach devient un réparateur. C'est formidable de pouvoir faire un essai avec Leylah. Il n'y a rien de brisé chez elle. C'est plaisant pour un entraîneur de commencer sur une base solide. Dave Rineberg

Jorge Fernandez termine avec une réflexion sur le métier d'entraîneur.

« Comme coach, je suis extrêmement dérangeant. J'ai toujours été déstabilisant et autoritaire. Parce que je suis le coach. Les solutions, je dois les trouver. C'est une grande responsabilité. La victoire ou la défaite, c'est l'affaire de la joueuse. Mais la responsabilité, c'est la mienne. »

Et le manque d'efforts est à ses yeux le pire des comportements.

« La seule raison pour laquelle je ne suis jamais satisfait, c'est parce que je crois toujours qu'il y a quelqu'un quelque part en train de travailler plus fort que nous et de manière plus intelligente. Et à cause de cette croyance-là, je fais n'importe quoi pour perturber la situation dans mon rôle de coach. Bianca Jolie et Leylah Annie ont compris. Elles se sont ajustées à cette situation. Après le tennis, je reprends mon rôle de père avec une philosophie d'amour adaptée à la vie ordinaire et non sportive. »