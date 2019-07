Les Championnats canadiens d'athlétisme en six questions

Q. - Évidemment, c'est le 100 m qui sera l'épreuve la plus suivie. Que pensez-vous du duel opposant Andre De Grasse à Aaron Brown?

Je pense que De Grasse revient graduellement à la forme qu’il avait en 2016. Comme cette année-là, les temps tôt en saison sont assez modestes, mais tranquillement, ça revient. Mais il faut considérer que les Championnats du monde sont au mois d’octobre et je crois que De Grasse est en voie d’arriver au sommet de sa forme en octobre.

Possiblement qu’avec Brown au 100 m, nous aurons une confrontation plus serrée qu’on pourrait s’y attendre.

On ne peut pas trop tenir compte des chronos, le 9,99 s de De Grasse et le 10,07 de Brown. C’est une confrontation homme à homme et il y a un aspect psychologique qui entre en jeu aux championnats nationaux.

Pour Brown, l’avantage, c’est qu’il aura une demi-finale pour se préparer pour la finale. C’est un coureur de 200 m, plus habitué à faire plusieurs courses, donc ça pourrait être intéressant.

Pour De Grasse, s’il continue sur sa lancée des dernières compétitions, je m’attends à ce qu’il soit encore autour de 10 secondes. La piste a été refaite il y a deux ans et on pourra vraiment en valider la rapidité avec des athlètes de niveau international.

Q. - Il y a plusieurs autres très bons athlètes à Montréal. En fait, la qualité du plateau est impressionnante même si Derek Drouin et Shawn Barber, deux anciens champions du monde, seront absents.

La profondeur de l’athlétisme canadien est là parce qu’on a dénombré 14 athlètes qui sont présentement parmi les 20 meilleurs athlètes dans leur discipline.

Brandon McBride est actuellement 7e mondial au 800 m masculin. Alysha Newman au saut à la perche est 6e au monde, elle a battu deux records canadiens récemment. On a aussi Tim Nedow au lancer du poids, qui est 18e.

On a souvent parlé de Drouin au saut en hauteur, mais il n’est pas revenu à son niveau de 2016. Mais on a Mike Mason et Django Lovett qui sont respectivement 3e et 7e au monde.

Gabriela DeBues-Stafford a battu trois records canadiens cette année, soit le 5000 m, le 1500 m et le mile. Au 1500, elle est 12e au monde présentement.

On revoit en ce moment la même diversité et quantité d’athlètes au Canada qu’avant les Jeux olympiques de Rio. Prenons par exemple Damian Warner: il ne fera que le 110 m haies, mais il est premier au monde au décathlon.

Alors la qualité de l’équipe canadienne, pour Tokyo, ça se dessine bien et ça va sûrement s’améliorer d’ici là.

Q. - Est-ce que Melissa Bishop va revenir à sa forme de 2015, quand elle avait fini 2e du 800 m aux mondiaux? On sait qu’elle a eu un enfant et elle a des difficultés à s’approcher de ses chronos d’antan.

Elle a bien fait à son premier 800 m, mais on était autour de 2 min 1 s, donc pas encore dans les chronos auxquels elle nous avait habitués, c’est-à-dire sous les deux minutes. Elle va avoir une tâche importante à accomplir à Montréal, soit de terminer parmi les deux premières pour rassurer l’équipe de sélection d’Athlétisme Canada.

Et elle va être confrontée à Lindsey Butterworth, qui a déjà fait le standard pour les mondiaux, contrairement à Bishop.

Cette rivalité pourrait l’aider, mais aux championnats nationaux, les chronos sont moins importants que de se classer parmi les deux premières pour répondre à l'un des critères de sélection des Championnats mondiaux. Le temps pourrait se réaliser à Montréal, mais il pourrait aussi se réaliser un peu plus tard.

AthleMelissa Bishop aux Jeux olympiques de Rio Photo : Reuters / Lucy Nicholson

Q. - Qu’en est-il de Sage Watson au 400 m haies?

Elle vient de réussir son meilleur temps lors de la Diamond League de Londres (55,32 s). Mais je crois qu’elle peut encore faire mieux. Elle a le standard, mais pour elle, c’est d’être prête pour le mois d’octobre.

Les Championnats canadiens, c’est un passage, un outil pour préparer les mondiaux.

Sage Watson Photo : Associated Press / Tim Ireland

Q. - Comme Alysha Newman à la perche, Brittany Crew a battu son propre record canadien au lancer du poids…

Elle est en progression et normalement, elle devrait être considérée comme favorite, mais aux Jeux mondiaux universitaires, il y a deux semaines à Naples, elle a été battue par une autre Canadienne, Sarah Mitton. C’est la seule contre-performance de Crew cette année.

Je suis certain qu’elle voudra rétablir les choses et remporter le titre devant Mitton.

Q. - Quels athlètes québécois devrions-nous avoir à l’œil?

Je vais en surveiller deux en particulier. Maïté Bouchard sur 800 m était aux Jeux mondiaux universitaires et elle est encore une candidate pour un standard en vue des Championnats du monde. Elle se prépare surtout pour les Jeux panaméricains. Donc, on va la voir avec Bishop et Butterworth.

Et au 400 m haies, Gabriel Slythe-Léveillé, qui revient d’une longue période d’entraînement en France, vient de réaliser son meilleur chrono depuis 2015. Cette année-là, il avait remporté le titre canadien et il est prêt à répéter l’exploit cette année.