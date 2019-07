Mathieu Betts en mode apprentissage avec les Bears

Mathieu Betts fait face à une nouvelle réalité dans le football professionnel, la recrue des Bears n'étant plus le joueur vers qui les réflecteurs sont braqués. La pierre angulaire de la défense du Rouge et Or dans les dernières années doit maintenant camper le rôle d'apprenti à Chicago.

Betts a fait tourner les têtes et écarquiller bien des yeux lors de ses passages au Cégep du Vieux-Montréal et à l'Université Laval. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes et ses nombreuses distinctions confirment son statut d'étoile canadienne.

Le scénario est cependant fort différent dans la Ville des Vents. Le Québécois apprend notamment les rudiments du métier dans la Ligue nationale de football (NFL) en observant les vétérans, dont la vedette Khalil Mack, double lauréat du trophée Butkus (2016 et 2018), remis au secondeur par excellence aux niveaux secondaire, collégial et professionnel aux États-Unis.

Ce n'est pas nécessairement de les imiter, mais d'adapter ce qu’ils font bien à mon jeu personnel. Je l’ai fait pour différents aspects de mon jeu durant les [activités d'équipe organisées] OTAs. Il y a des choses que je ne faisais pas nécessairement avant, et les vétérans m’ont inspiré à les ajouter à mon jeu. Mathieu Betts, secondeur extérieur des Bears de Chicago

Il s'agit, selon le double champion de la Coupe Vanier (2016 et 2018) en quatre saisons dans l'U Sports, du meilleur moyen de s'engager dans un environnement qui ne lui est pas encore totalement familier.

« Si tu es dans la NFL comme joueur de première année, que tu n’es pas là pour apprendre et prendre des trucs de ces joueurs, je pense que tu vas stagner et ne resteras pas longtemps dans cette ligue », explique Betts.

Le camp des Bears se met en branle jeudi, à Bourbonnais, en Illinois. Le secondeur extérieur de 24 ans et les autres recrues se sont rapportés à l'équipe lundi dernier.

Une tradition d'excellence

Une progression a été observée dans son cas depuis le minicamp qui s'est déroulé au début de mai. Il devra poursuivre dans cette veine afin de s'emparer de l'un des rares postes disponibles au coeur de l'unité défensive de Chicago.

La lutte s'annonce chaude et âprement disputée pour les substituts, derrière un quatuor de partants d'élite.

Mathieu Betts (no 92) a réussi 35,5 sacs du quart en 4 saisons dans le circuit universitaire québécois, un record. Photo : Bears de Chicago

Rien de bien surprenant, compte tenu de la tradition défensive des Bears, spécialement chez les secondeurs intérieurs comme extérieurs avec les gloires du passé que sont Lance Briggs, Dick Butkus, Bill George, Wilber Marshall, Mike Singletary, Brian Urlacher et Otis Wilson.

« On a énormément de profondeur et beaucoup de talent au poste de secondeur extérieur, indique Betts. On est huit en ce moment dans la formation, avec Khalil [Mack] qui mène la charge, mais il y a beaucoup d’autres joueurs talentueux à cette position. »

« C’est assez stable dans le haut de l’organigramme. Les joueurs de profondeur, de rôle, qui suivent, dont je fais partie, sont tous très talentueux aussi. C’est le fun de faire partie d’un groupe aussi fort, c’est juste bon pour ma progression et pour mon développement dans les prochaines années. »

Les Packers, le nouvel ennemi

Betts est un membre à part entière des « Monsters of the Midway », mais il vit déjà la profonde rivalité qui existe entre sa nouvelle équipe et les Packers de Green Bay.

Au même titre que le Canadien et les Bruins ou bien les Red Sox et les Yankees, les deux mythiques organisations du circuit Goodell sont reconnues pour entretenir une féroce compétition.

Les deux formations ont croisé le fer à 198 reprises depuis 1921, soit plus que quiconque dans la NFL. À titre indicatif, les Packers mènent la série 97-95-6.

« C’est super facile de la ressentir, soutient Betts. Il y a de grosses rivalités avec les équipes de notre division, mais les Packers sont numéro un sur la liste. Je suis excité, j’ai hâte de vivre cette rivalité de l’intérieur, sur le terrain. »

J’ai eu l’occasion au Québec de vivre de belles rivalités aussi, que ce soit au secondaire avec [les Cactus du Collège] Notre-Dame et [les Aigles du Collège] Jean-Eudes, au collégial avec [les Spartiates du Cégep du] Vieux-Montréal et [les Cheetahs du Cégep] Vanier et dans l’U Sports avec [les Carabins de l’Université de] Montréal et [le Rouge et Or de l’Université] Laval. Chaque fois, les rivalités étaient grandissantes en montant de niveau, donc je ne peux pas m’imaginer comment ce sera avec les Packers et les Bears. C’est une rivalité qui est réelle, et j’ai tellement hâte de la vivre pour vrai. Mathieu Betts, secondeur extérieur des Bears de Chicago

Le quart-arrière Aaron Rodgers, idolâtré à Green Bay, détesté à Chicago, et les Packers seront en visite au Soldier Field le 5 septembre au coup d'envoi du calendrier 2019.

L'équipe championne du Super Bowl lance habituellement la saison suivante, mais le commissaire Roger Goodell a choisi cette année d'offrir cette rencontre attendue aux Bears puisque l'organisation et la NFL célèbrent leur centenaire.

Et Betts pourrait être installé aux premières loges pour vivre cette confrontation historique.