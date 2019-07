Maxence Parrot en rémission complète de son cancer

« J’ai fait un scan au CHU de Sherbrooke le 8 juillet et c’est alors que les médecins ont constaté que je n’avais plus aucune cellule cancéreuse dans mon corps. Je suis soulagé », écrit-il dans un communiqué.

Le médaillé d’argent en slopestyle aux Jeux de Pyeongchang a reçu en décembre le diagnostic de cette forme rare de cancer dont le taux de guérison est de l’ordre de 85 %. Il avait annoncé en mai dernier que les traitements se passaient bien et que le cancer avait presque disparu de son organisme.

« J’aurai bien sûr des suivis médicaux à faire, mais seulement aux quelques mois, a-t-il ajouté. C’est donc un retour à la vie normale. C’est une raison pour célébrer, c’était ma plus grosse compétition de la saison et je l’ai gagnée. »

Maintenant qu'il a vaincu la maladie, Parrot souhaite retourner à la compétition avant la fin de l'été.

« Mon plan de match est de m’entraîner de manière intensive au cours des prochaines semaines, autant sur le trampoline qu’en salle. Je vais ensuite m’envoler vers la Suisse pour retourner sur la neige et me préparer pour les X Games à la fin du mois d’août », poursuit-il.

Selon moi, c’est réalisable de prendre part aux X Games. C’est ça mon but pour l’été. Et quand j’ai un but, je suis prêt à tout faire pour y arriver. Maxence Parrot

Le planchiste de 25 ans avait expliqué lors d'une conférence de presse en mai dernier qu'il avait pu continuer de s'entraîner entre les traitements, en gymnase et sur sa planche, mais il avait avoué que la fatigue le gagnait de plus en plus. Son système immunitaire était affaibli par la maladie, et son moral, au plus bas.

« Les trois derniers traitements ont été les plus éprouvants de tous parce que je savais qu’on arrivait à la fin, dit-il. Plusieurs fois, j’ai pensé arrêter pour recommencer à m’entraîner plus rapidement. C’est ce qui arrive quand on t’empêche de vivre ta passion pendant six mois, c’est très long. Je bouillais à l’intérieur. »

« Max est resté aussi déterminé et entêté à vaincre son cancer que lorsqu'il se prépare à remporter une compétition », raconte quant à lui son préparateur mental Jean-François Ménard.

« Je crois que le fait qu’il y ait eu les X Games à la fin du mois d’août a été un élément de motivation de plus, ajoute-t-il. Il a toujours gardé son objectif de prendre part à l’événement et je pense que c’est la raison pour laquelle il s’est remis aussi rapidement sur pied. C’est un Maxence motivé, de bonne humeur et en santé que j’ai vu cette semaine. »

Les X Games d'Oslo auront lieu le 31 août. Une compétition de grand saut (big air) est au programme.