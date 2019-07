Les Blue Jays viennent à bout des Indians en 10e manche

Justin Smoak a poussé Eric Sogard au marbre pour le point décisif en 10e manche et les Blue Jays ont renversé les Indians de Cleveland 2-1, mardi soir, à Toronto.

Après un but sur balles à Sogard avec deux retraits et un simple de Freddy Galvis, Smoak a frappé un coup sûr contre Tyler (1-1) qui est passé sous le gant du troisième but Jose Ramirez.

Une manche plus tôt, Smoak avait créé l'égalité avec un circuit au champ centre en neuvième manche contre Brad Hand.

Francisco Lindor a fait marquer le seul point des Indians, en troisième manche.