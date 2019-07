100 millions pour refaire une beauté au Dodger Stadium

L'équipe a dévoilé mardi le logo de la classique annuelle, où le bleu, le doré et une étoile scintillante sont en vedette.

Inauguré en 1962, le Dodger Stadium est le troisième stade le plus vieux du baseball majeur, après le Fenway Park (1912) et le Wrigley Field (1914).

Le grand ajout sera une immense place au-delà du champ extérieur - « une porte principale », selon le président des Dodgers, Stan Kasten. Situé le long d'une colline, le Dodger Stadium est réputé pour être difficile d'accès.

On pourra y manger et se divertir, et la place inclura aussi une statue de Sandy Koufax. Le Dodger Stadium compte déjà une statue de Jackie Robinson.

De plus, les Dodgers vont construire de nouveaux ascenseurs et de nouveaux ponts, pour faciliter les déplacements.