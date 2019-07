Vernon Adams mène les Alouettes à une troisième victoire d'affilée

Sans être spectaculaire, le quart Vernon Adams fils a de nouveau mené l'attaque avec efficacité. Il a d'ailleurs réussi le premier touché de la rencontre sur un jeu truqué. L'autre majeur des vainqueurs a été inscrit par Jake Wieneke, sur une passe d'Adams. Boris Bede a complété la marque avec des placements de 10 et de 21 verges.

La réplique des Eskimos est venue du pied de Sean Whyte, qui a réussi des placements de 17, 34 et 48 verges. Il a par contre frappé le montant sur une tentative de 47 verges et en a raté une autre avec un peu plus de deux minutes à faire pour se contenter d'un simple.

C'est aussi la première fois depuis les trois derniers duels de la saison 2016 que les Alouettes signent trois victoires consécutives.

La défense montréalaise a été à ce point pingre que le plus long jeu des Eskimos (3-2), jusqu'à une passe et course de 49 verges au quatrième quart, avait été obtenu sur une pénalité pour obstruction offensive de 38 verges. Les Eskimos ont dû se contenter d'un placement de Whyte après cette poussée pour inscrire leurs trois premiers points du match.

Les Alouettes se sont inscrit les premiers sur un jeu surprise, au premier quart. Après avoir cueilli la remise de Kristian Matte, Adams a donné le ballon à William Stanback, qui s'est dirigé vers sa droite. Mais au lieu de poursuivre sa course, il a remis le ballon à Eugene Lewis, qui a rejoint Adams sur une passe et course de 21 verges pour le majeur.

Sur la séquence suivante, c'est de nouveau la défense des Alouettes qui s'est signalée. Greg Reid a intercepté une passe de Trevor Harris, mettant fin à sa séquence de 228 passes tentées sans interception pour le quart des Eskimos.

Il s'agit de la troisième interception de la saison pour Reid.

Les deux défenses n'ont pas donné grand-chose le reste de la première demie, si bien que les deux équipes ont regagné le vestiaire avec la marque à 10-6.

Les Eskimos sont revenus avec une longue poussée de huit jeux et 51 verges au retour de la pause, prolongée de quatre minutes en raison de la chaleur accablante, pour se rapprocher à un point seulement des Alouettes, sur le troisième placement du match de Whyte, sur 48 verges cette fois.

Dès la séquence suivante, les Alouettes ont franchi le terrain et ajouté sept points grâce au touché de Wieneke sur une passe de quatre verges d'Adams et la transformation de Bede.

Avec moins de 14 minutes à jouer, les officiels ont interrompu la rencontre en raison des conditions climatiques. Le ciel noircissant a alors craché quelques éclairs et les deux équipes se sont réfugiées dans leur vestiaire pendant 25 minutes.