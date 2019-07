Les Hurricanes et Brock McGinn s'entendent tout juste avant leur audience

L'Ontarien de 25 ans gagnera 1,9 million de dollars la saison prochaine, puis 2,3 millions en 2020-2021.

Choix de deuxième tour des Hurricanes en 2012, McGinn a inscrit 10 buts et 26 points en 82 matchs la saison dernière. Il a ajouté 2 buts et 4 aides en 15 matchs des séries. La Caroline a été balayée par Boston en finale de l'Est.

Les audiences devant arbitre pour les joueurs autonomes avec compensation commencent ce week-end, et celle de McGinn devait justement avoir lieu au cours des prochaines heures. Le défenseur des Devils du New Jersey Will Butcher, le défenseur des Blues de Saint Louis Joel Edmundson et l’ailier des Flames Sam Bennett, notamment, ne se sont toujours pas entendus avec leur équipe.

Le défenseur Jacob Trouba, qui devait rencontrer un arbitre le 25 juillet, a signé un contrat de 7 ans d’une valeur de 56 millions de dollars avec les Rangers de New York, vendredi. L’Américain était le plus gros nom parmi les joueurs qui avaient porté leur cause en arbitrage.

Le Canadien de Montréal a réglé ses trois dossiers avant les audiences prévues. Les attaquants Joel Armia, Artturi Lehkonen et Charles Hudon ont tous signé de nouvelles ententes avec l’organisation.