Les Blue Jays écrasent les Tigers 12-1

Marcus Stroman a été impeccable pendant sept manches au monticule, dix frappeurs ont cogné en quatrième manche et les Blue Jays ont signé une victoire éclatante de 12-1 face aux Tigers, vendredi soir, à Détroit.

Stroman (6-10) n'a donné aucun point, a accordé six coups sûrs et n'a cédé aucun but sur balles. Il a obtenu cinq retraits sur des prises.

Teoscar Hernandez a claqué un circuit pour les Blue Jays, qui ont marqué quatre points en quatrième manche et cinq autres, deux manches plus tard.

La défaite est allée au dossier de Jordan Zimmermann (0-7) qui n'a pas gagné à ses 16 derniers départs.