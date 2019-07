Henderson et Sharp s’éloignent de la tête au tournoi par équipe de la LPGA

Les Ontariennes Brooke Anderson et Alena Sharp pointent au 6e échelon, à -10, après avoir disputé une ronde de 69, vendredi, au tournoi par équipe de la LPGA.

Cydney Clanton et Jasmine Suwannapura ont remis une carte de 63(-7) pour se forger une importante avance de cinq coups en tête du classement en vue de la ronde finale du tournoi Invitation Dow Great Lakes Bay.

Dans un match disputé sous le format de coups alternés sur le parcours du Midland Country Club, Clanton et Suwannapura ont réussi cinq oiselets lors des sept derniers trous du neuf d'aller et en ont également réussi trois lors des cinq derniers trous du parcours. Il présente un pointage cumulatif de 194, soit 16 coups sous la normale.

La Thaïlandaise Suwannapura a remporté la classique Marathon l'an dernier, son seul titre au sein du circuit professionnel féminin. Clanton n'a toujours pas de titre à son actif.

Les soeurs Ariya et Moriya Jutanugarn ont conclu leur ronde en 64 coups pour de hisser au second rang, à -11, aux côtés des duos composés de Simin Feng-Ruixin Liu (67), Na Yeon Choi-Jenny Shin (67) et Paula Creamer-Morgan Pressel (69).

L'Albertaine Jaclyn Lee et sa partenaire néo-zélandaise Robyn Choi ont glissé au 36e rang en vertu d'un pointage de 75.

La veille, la Québécoise Anne-Catherine Tanguay et sa coéquipière allemande Sophia Popov, ainsi que l'Ontarienne Brittany Marchand et sa partenaire, l'Équatorienne Daniela Darquea, ont raté la coupure, établie à -4.