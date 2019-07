Jacob Trouba signe une entente de sept ans avec les Rangers

Trouba, joueur autonome avec restriction, évite ainsi la séance d’arbitrage qui devait avoir lieu le 25 juillet.

L'an dernier, l’athlète de 25 ans a connu la meilleure saison de sa carrière au chapitre des points. Trouba a obtenu 8 buts et 42 passes en 82 matchs avec les Jets de Winnipeg.

L’Américain de 1,91 m et 92 kg (6 pi 3 po et 203 lb) a été acquis par les Rangers le 17 juin contre un choix de premier tour et le défenseur Neal Pionk.

Trouba, 9e choix au total du repêchage de 2012, a récolté 179 points en 408 matchs dans la LNH.