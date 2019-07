[EN DIRECT] Diamond League de Londres : De Grasse sous les 10 s au 100 m

DeBues-Stafford a remporté le bronze au 1500 m féminin et établi un nouveau record canadien sur cette distance, en 4 min 26/100. L'Ontarienne a complété une belle remontée en fin de course pour se hisser sur le podium, derrière la Britannique Laura Muir et la Kényane Winny Chebet.

De Grasse s’est contenté de la cinquième place au 100 m, mais a inscrit son meilleur temps de l’année et glissé sous la barre des 10 secondes pour la première fois de la saison.

Il a franchi la ligne en 9,99 s, derrière le Sud-Africain Akani Simbine, le Britannique Zharnel Hughes, le Jamaïcain Yohan Blake et le Japonais Yuki Koike.

Le Canadien s’était classé deuxième de sa demi-finale avec un temps de 10,05.

