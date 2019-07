Nouveau départ pour Andre De Grasse

Les belles promesses des Jeux olympiques de 2016 sont déjà très loin pour l'athlète de 24 ans, obligé aujourd'hui de courir après son passé glorieux. À Rio, le natif de Scarborough, près de Toronto, à peine professionnel, avait estomaqué la planète en décrochant le bronze au 100 m et l'argent au 200 m.

Bolt, avec qui il partage le même équipementier (Puma), n'avait pas hésité à l'adouber, affichant sa complicité avec le jeune Canadien par de franches accolades. Il était même allé jusqu'à le chambrer en pleine course, juste avant l'arrivée de la demi-finale du 200 m. Une image qui avait fait le tour du monde.

Andre De Grasse et Usain Bolt Photo : Getty Images / Olivier Morin

« Il va être très bon, il court comme moi », avait ensuite lâché le Jamaïcain.

La suite a pourtant été très compliquée pour De Grasse. Les mondiaux de 2017 auraient pu signer son avènement au sommet du sprint. C'était sans compter sur une blessure aux ischiojambiers qui lui a fait rater le rendez-vous londonien.

Dommage pour celui qui avait parcouru, quelques semaines plus tôt, la ligne droite en 9 s 69/100, un chrono époustouflant, mais non homologué en raison d'un vent trop fort (+4,8 m/s).

L'année 2018 n’a pas été plus simple : de nouveaux soucis à la cuisse, un forfait pour les Jeux du Commonwealth et une saison encore écourtée. Logique, donc, que le malheureux De Grasse aspire enfin à un nouveau départ pour cette année.

« Les blessures m'ont fait grandir. Cela demande un tel travail pour revenir au plus haut niveau que vous ne pouvez qu'apprécier d'être de retour, a déclaré le Canadien à Londres, à la veille de s'élancer sur le 100 m de la 10e étape de la Diamond League.

La première année après ma blessure, je ne pouvais même pas regarder de l'athlétisme à la télé, j'étais tellement effondré... Mais j'ai beaucoup appris et heureusement je suis jeune. Andre De Grasse

Pour faire table rase du passé et écrire un nouveau chapitre de sa carrière, il a d'ailleurs pris une décision radicale en se séparant de Stuart McMillan, l'artisan de son éclosion, au profit de Rana Reider, basé en Floride.

« Au début, le changement d'atmosphère et d'environnement a été dur, a reconnu le sprinteur. Mais je commence à m'y habituer. Et maintenant je suis très à l'aise dans cette nouvelle structure. »

Autre fait notable durant son absence des pistes : la naissance de sa fille il y a un an. « Cela m'a aussi beaucoup changé, j'ai plus de responsabilités, je suis plus mature, plus adulte », a-t-il estimé.

Reste désormais à mater la forte concurrence qui règne dans le sprint mondial avec notamment l'émergence de jeunes bolides, venus essentiellement des États-Unis, à l'image de Christian Coleman (23 ans) ou de Noah Lyles (22 ans).

Noah Lyles devant Alex Quinonez, Andre De Grasse et Aaron Brown. Photo : Reuters / Denis Balibouse

Le Canadien, qui vise à Londres son premier chrono sous les 10 secondes en 2019 sur la ligne droite, mesure parfaitement l'écart qui lui reste à combler tout en étant persuadé d'être sur la bonne voie.

Il y a de nouveaux gars qui arrivent et vont très vite. Tout le monde peut gagner, Bolt est parti et il n'y a plus un seul favori, c'est bon pour la compétition. Andre De Grasse

« Pour l'instant, tout se passe bien pour moi et je suis heureux. Je progresse rapidement et mes blessures sont derrière moi. J'ai vraiment hâte d'arriver à la fin de la saison, aux Championnats du monde (27 septembre-6 octobre à Doha), et de me retrouver là où j'étais avant », a affirmé De Grasse, qui a couru en 2019 son 200 m le plus rapide depuis les JO de Rio (19, 91 s le 20 juin à Ostrava)

De plus, il a terminé au moins 3e de toutes les courses auxquelles il a participé cette année.

Ses adversaires sont prévenus.