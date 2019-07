Henderson et Sharp glissent en 4e place au tournoi par équipe de la LPGA

Morgan Pressel et Paula Creamer ont remis une carte combinée de 64, 6 coups sous la normale, lors de la deuxième ronde disputée sous la formule 2 balles, meilleure balle pour partager le sommet de l'Invitation Dow Great Lakes Bay, qui en est à sa première édition.

La Nord-Irlandaise Stephanie Meadowand et l'Italienne Giulia Molinaro ont joué 61, tandis que les Françaises Céline Boutier et Karine Icher ont remis une carte de 62 pour rejoindre Pressel et Creamer à 130, soit 10 coups sous la normale.

Kim Kaufman et Kris Tamulis (62), Tiffany Chan et Peiyun Chien (62), Pajaree Anannarukarn et Pannarat Thanapolboonyaras (63), Mirim Lee et Amy Yang (64), ainsi que Cydney Clanton et Jasmine Suwannapura (64) se trouvent toutes à égalité Henderson et Sharp.

La Canadienne Jaclyn Lee, en équipe avec l’Australienne Robyn Choi, est à égalité en 23e position, avec un cumulatif de -5.

Les autres représentantes de l’unifolié, Anne Catherine Tanguay (-1) et Brittany Marchand (normale), n’ont pas été en mesure de se qualifier pour les deux dernières rondes.