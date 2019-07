Les Blue Jays limités à deux coups sûrs contre les Red Sox

Le gaucher a retiré 12 frappeurs sur des prises en 6 manches de travail pour remporter une première victoire cette saison au Fenway Park.

Sale (4-9) a accordé les deux coups sûrs des Jays en plus de deux buts sur balles pour signer une première victoire en plus d'un mois et sa première à domicile depuis le 11 juillet 2018. Il s'agit de son 11e match de la saison avec 10 retraits au bâton ou plus.

Rafael Devers a frappé un circuit de trois points contre Thomas Pannone (2-4), qui n'avait rien donné avant le double de Sam Travis et le simple d'un point de Sandy Leon en cinquième, alors que les vainqueurs ont inscrit quatre points.

Marcus Walden a lancé deux manches sans rien accorder pour les Red Sox. Darwinzon Hernandez a obtenu deux retraits sur des prises pour mettre fin au match en neuvième.