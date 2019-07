[EN ﻿DIRECT]﻿ Plongeon 3 m femmes des mondiaux FINA; au 10 m hommes, billet olympique pour le Canada

Les Canadiennes Jennifer Abel et Pamela Ware participent à cette finale. Abel a terminé la demi-finale au 4e rang, avec 339,90 points, tandis que les six plongeons de Ware lui dont donné 308,00 points et le 6e rang.

Abel avait réussi à se hisser en deuxième place après trois plongeons, mais a glissé d'un rang à chacun de ses plongeons suivants.



Leur qualification donne deux places au Canada à cette épreuve pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.

Riendeau donne un billet au Canada

Vincent Riendeau a terminé au 11e rang de la demi-finale de l'épreuve de 10 m.

Le plongeur québécois s'est qualifié de justesse pour la finale (réservée au 12 meilleurs), mais il donne surtout un billet à son pays pour l'épreuve lors des Jeux olympiques de 2020.

Riendeau avait réussi à se hisser en 10e place après son quatrième plongeon, mais il a fini la demi-finale avec 421 points et le 11e rang.

Les notes de Vincent Riendeau en demi-finale de l'épreuve de 10 m aux Championnats du monde de la FINA 2019 Photo : FINA

La finale a lieu samedi.

Le water-polo de plage canadien à l'honneur

En water-polo de plage, nouvelle épreuve aux Championnats du monde, le Canada a terminé au troisième rang en battant la Chine dans la petite finale.

Le format est de trois contre trois (plus le gardien) sur un terrain plus petit que pour le water-polo olympique.

Le Canada (à droite) termine au troisième rang de l'épreuve en démonstration de water-polo de plage aux Championnats du monde de la FINA. Photo : FINA

La France et L'Argentine se disputaient la victoire dans la grande finale, et les Français l'ont emporté 22 à 7.

Dans le volet féminin, les Américaines ont battu les Espagnoles 14 à 12 pour le titre.

Pour cette première aux Championnats du monde, pas de médaille ni podium, les équipes ont reçu des diplômes pour confirmer leur rang.

Enfin, les épreuves de nage en eau vive sur 25 km étaient disputées vendredi, aucun athlète du Canada n'y participait.

