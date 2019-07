Brooke Henderson et Alena Sharp en tête au tournoi par équipe de la LPGA

Les Canadiennes Brooke Henderson et Alena Sharp ont ramené une carte de 65, cinq coups sous la normale, et dominent à l'issue de la première ronde du tournoi Invitation Dow Great Lakes Bay, la première compétition par équipe de la saison.

Dans un match joué sous le format de coups alternés, sur le parcours du Midland Country Club, les deux Ontariennes ont réussi sept oiselets et commis deux bogueys.

Les Américaines Paul Creamer et Morgan Pressel accusent un coup de retard et détiennent une avance d'un coup sur quatre duos, dont celui composé de la Canadienne Jaclyn Lee et de la Néo-Zélandaise Robyn Choi.

La Québécoise Anne-Catherine Tanguay et l'Allemande Sophia Popov se classent 50es après avoir joué 73, tandis que l'Ontarienne Brittany Marchand et Daniela Darequa, de l'Équateur, occupent le 61e échelon après avoir inscrit un pointage de 75.

Jeudi et samedi, les équipes joueront selon le format deux balles, meilleure balle, et selon la formule des coups alternés vendredi.