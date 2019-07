J.T. Compher s'entend avec l'Avalanche

« J.T. a été l'un de nos attaquants les plus polyvalents depuis les deux dernières années, a affirmé le directeur général Joe Sakic.

Il joue en avantage numérique, il a marqué plusieurs buts importants en fin de match, et on compte sur lui pour avoir un rôle encore plus grand. On est très heureux de l’avoir avec nous pour les quatre prochaines saisons.

Joe Sakic, directeur général de l'Avalanche du Colorado