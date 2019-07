Les Blue Jays prennent leur revanche sur les Red Sox

Teoscar Hernandez a frappé un circuit de trois points, Lourdes Gurriel fils a placé trois balles en lieu sûr et les Blue Jays de Toronto ont facilement vaincu les Red Sox 10-4, mardi soir, à Boston.

Gurriel est passé à une longue balle de réussir un carrousel pour les Blue Jays (36-60), qui avaient perdu trois de leurs quatre dernières rencontres. Justin Smoak a aussi cogné un circuit.

Acquis samedi des Orioles de Baltimore, le lanceur Andrew Cashner (9-4) a rapidement été en retard 4-1 et il a été chassé de la rencontre en sixième manche, après avoir placé deux coureurs sur les sentiers sans obtenir un retrait.

Cashner a accordé six points, dont cinq mérités, huit coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches de travail. Il a donné deux longues balles, il a atteint un adversaire et il a effectué un mauvais lancer.

Xander Bogaerts a quant à lui passé à un triple de réussir un carrousel. Mookie Betts a amassé trois coups sûrs pour les Red Sox (51-44), qui ont glissé à 10 matchs des Yankees de New York et du 1er rang de la Division est de l'Américaine.