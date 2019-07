L'attaquant Artem Anisimov passe aux Sénateurs d'Ottawa

Les Blackhawks ont confirmé l'échange sur son site internet officiel, mardi.

Anisimov, âgé de 31 ans, a marqué 15 buts et a amassé 22 passes en 78 rencontres la saison dernière avec les Blackhawks.

L'attaquant a inscrit 163 buts et récolté 184 passes en 703 rencontres depuis le début de sa carrière dans la LNH avec les Rangers de New York, les Blue Jackets de Columbus et les Blackhawks.

Il a également réussi huit buts et ajouté neuf passes à sa fiche en 43 rencontres éliminatoires.

Anisimov a été sélectionné au deuxième tour, 54e au total, par les Rangers lors du repêchage de la LNH en 2006.

Pour sa part, Smith a inscrit neuf buts et obtenu 19 passes en 70 parties avec les Sénateurs la saison dernière.

L'attaquant âgé de 31 ans totalise 94 buts et 99 passes en 612 rencontres depuis le début de sa carrière dans la LNH, toutes avec les Sénateurs.

L'attaquant a aussi inscrit deux buts et a amassé sept passes en 45 matchs éliminatoires depuis le début de sa carrière.

Smith a été choisi au troisième tour, 79e au total, par les Sénateurs lors du repêchage de la LNH en 2008.