Félix Auger-Aliassime est prêt pour sa première Coupe Rogers à Montréal

Auger-Aliassime avait avoué aux médias après son revers en trois manches contre le Français Ugo Humbert avoir connu l’une des plus dures journées de son année. Le temps qu’il a passé avec ses proches l’a aidé à se remettre de son début de saison mouvementé.

« Je pense que je suis bien reposé. J’ai pris le temps de prendre un peu de vacances, de faire autre chose. Je me sens reposé et prêt à revenir à l’entraînement pour me préparer pour la Coupe Rogers. On est à la mi-saison et j’ai de la confiance, du bagage derrière moi. Avec ce qui s’est passé dans les dernières semaines, je pense que je suis confiant pour la suite », a-t-il confié à Radio-Canada Sports durant son passage à Montréal pour rencontrer ses supporteurs.

Même s’il souhaitait se rendre plus loin à Wimbledon, Auger-Aliassime tire du positif de son expérience sur le gazon anglais. Il a remporté son premier match dans le tableau principal d’un grand chelem, une victoire qu'il attendait avec impatience.

« Je me doutais qu’elle allait venir tôt ou tard. Je pense que j’avais eu peu d’occasions avant. J’ai eu la chance une fois, et j’étais blessé, je n’avais pas pu finir le match. C’est bien que ce soit fait, comme ça on n’en parle plus et ça va être plus facile à l’avenir en grand chelem », a-t-il dit.

Celui qui occupe actuellement le 23e rang mondial avait disputé son premier affrontement dans le tableau principal d’un grand chelem aux Internationaux des États-Unis, face à son compatriote et bon ami Denis Shapovalov, mais avait dû abandonner en raison d’un malaise.

Le 6 août prochain, Auger-Aliassime vivra son baptême au tournoi montréalais. Il devait y être en 2017, mais une blessure l’avait empêché d’y participer.

« Je suis excité de pouvoir jouer ma première Coupe Rogers à Montréal. Pour quelqu’un d’ici, c’est quand même quelque chose de spécial. J’espère pouvoir bien jouer et connaître un bon tournoi », a indiqué le joueur qui a disputé trois finales sur le circuit de l’ATP cette saison.

Physiquement, le Québécois se dit en très bonne forme. Il espère pouvoir le démontrer quand il foulera le court du stade IGA dans trois semaines.

Je veux aller loin dans le tournoi. Ce sont des tournois comme ça que je veux gagner maintenant. Je pense que, peu importe le tournoi où je joue, ça ne va pas changer. Félix Auger-Aliassime

« Évidemment, la petite différence cette fois, c’est que c’est à Montréal. Ça ajoute l’aspect que je veux quand même bien jouer devant mon public, devant ma famille. Il y a peut-être cette petite pression supplémentaire, mais je pense que c’est plutôt positif qu’autre chose. »

À la rencontre de ses supporteurs

Plusieurs partisans faisaient la file devant un commerce de la rue Ste-Catherine mardi midi pour rencontrer la jeune vedette québécoise du tennis. Parmi eux, le jeune Simon-Pierre Vigeant attendait pour remettre un bricolage à l’athlète de 18 ans.

Le jeune Simon-Pierre Vigeant avait écrit un mot pour son idole sur le trophée de papier qu'il lui a remis. Photo : Radio-Canada

Atteint de paralysie cérébrale légère, il fait beaucoup d’efforts pour jouer au tennis comme ses idoles. Il avait concocté un trophée en papier pour Auger-Aliassime.

« Je voulais le voir en vrai parce que c’est vraiment un bon joueur. Il est vraiment gentil, il m’a dit qu’il n’avait jamais reçu un cadeau comme ça », a raconté Simon-Pierre Vigeant.

Félix Auger-Aliassime signait des autographes dans un commerce de la rue Sainte-Catherine. Photo : Radio-Canada

Félix Auger-Aliassime a pris le temps d’échanger avec chaque personne qui s’est déplacée. C’était pour lui un bel avant-goût de ce qui l’attend à la Coupe Rogers.

« Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, mais c’est sûr que de voir une ligne de personnes qui m’attendent sur Sainte-Catherine, c’est formidable. De voir qu’il y a des gens d’ici qui me soutiennent, c’est vraiment le fun », a-t-il mentionné.