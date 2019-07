Brayden Schnur défait d'entrée de jeu à Newport

Schnur a perdu 1-6, 6-2 et 3-6 contre l'Australien Matthew Ebden après 87 minutes de jeu.

Le Torontois a subi quatre bris de service, partagés équitablement entre les première et troisième manches. Il a réussi cinq as et commis trois doubles fautes.

Schnur s'est hissé au 97e rang mondial lundi lors du dévoilement du dernier classement de l'ATP grâce à un bond de 15 places. Il s'agit de sa meilleure percée à ce jour.

L'Américain John Isner est la première tête de série, suivi du Français Adrian Mannarino (no 2).

Schnur est le quatrième représentant de l'unifolié présent dans le top 100, après Milos Raonic (21e), Félix Auger-Aliassime (23e) et Denis Shapovalov (29e).

L'athlète de 24 ans s'est qualifié pour le tableau principal de Wimbledon au début du mois de juillet après avoir signé trois victoires dans les qualifications. Il a cependant perdu d'entrée contre le Chypriote Marcos Baghdatis.

Schnur a participé à la finale du Challenger de Winnipeg dimanche, sans toutefois connaître le dénouement espéré.