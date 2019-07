Meaghan Benfeito craque, et termine 6e aux mondiaux de la FINA

La plongeuse Meaghan Benfeito a raté son dernier plongeon et a conclu au 6e rang de l'épreuve du 10 m individuel aux Championnats du monde de la FINA à Gwangju, en Corée du Sud.

Le cinquième plongeon de Benfeito lui a été fatal mercredi. Elle a reculé de trois échelons pour finir au 6e rang, loin du podium.

Meaghan Benfeito regarde son pointage après son dernier plongeon du 10 m aux Championnats du monde de la FINA. Photo : Société Radio-Canada

La Québécoise avait été constante dans ses quatre premiers plongeons, son quatrième lui permettant même de prendre la 3e place au classement provisoire.

Mais elle a raté son entrée à l'eau dans son dernier (coefficient de difficulté de 3,2), et elle n'a récolté que 59,20 points des juges, pour un total de 347,80 points.

« Meaghan a ouvert trop tard, a attendu trop longtemps », a analysé Roseline Filion au micro de Radio-Canada.

Benfeito pouvait se qualifier automatiquement pour les Jeux olympiques de Tokyo, en 2020, en remportant une médaille.

« Il y avait beaucoup d'enjeux, a ajouté Roseline Filion. À la fin, ça s'est joué dans la tête, et elle va s'en vouloir. »

Meaghan Benfeito est restée digne face à la caméra de Radio-Canada (CBC), et veut retenir le côté positif, soit son retour au plus haut niveau après sa blessure au coude (triceps).

« Il y a un mois et demi, je ne pensais même pas participer à cette compétition en raison de ma blessure, a réagi Benfeito, alors de me qualifier pour la finale et d'offrir une place au Canada aux Jeux de 2020, j'en suis très fière. »

Un recul bénéfique

Benfeito s'était blessée au cou au début de l'année, et puis après au coude (triceps) ce qui l'a obligée à prendre un recul qui lui a fait du bien.

« Après tout ce que j'ai traversé ces derniers mois, je suis vraiment contente de moi », a-t-elle conclu.

Sa compatriote Caeli McKay a fini tout juste derrière au classement, en 7e position avec un total de 331,40 points. Son dernier plongeon lui a d'ailleurs permis de grimper d'un rang au classement.

« Je suis contente d'avoir montré que je suis capable de réussir mes plongeons à ce niveau, a réagi McKay, car c'était une finale très relevée. »

« Le défi pour Caeli, c'est de se faire confiance, et elle a fait une belle compétition », a poursuivi Roseline Filion.

« Elle a joué ses cartes au bon moment », a mentionné Jacinthe Taillon en rappelant que sa place en finale a donné un billet au Canada pour Tokyo en plongeon.

Caeli McKay aux Championnats du monde FINA Photo : Société Radio-Canada

Au tour préliminaire, McKay avait pris le 3e rang avec un total de 356,70 points, et Benfeito avait suivi avec 340,60 points.