Les Blue Jays incapables de stopper les Red Sox

La recrue Michael Chavis a claqué un grand chelem, Xander Bogaerts a placé trois balles en lieu sûr et les Red Sox ont filé vers un gain de 10-8 contre les Blue Jays de Toronto, lundi soir, à Boston.

Les Red Sox ont fait le tour de leur ordre des frappeurs en première manche, inscrivant cinq points contre le partant Trent Thornton (3-7). La formation de Boston a ensuite envoyé 10 joueurs au marbre en troisième et a ajouté cinq points à son total.

Rick Porcello (7-7) a donné quatre points et huit coups sûrs en six manches au monticule. Brandon Workman s'est occupé de la neuvième manche pour récolter un quatrième sauvetage cette saison.

Quatre des cinq premiers frappeurs ont placé la balle en lieu sûr face à Thornton avant que Chavis envoie un tir par-dessus le « Monstre vert ». Il s'agissait de son 16e coup de quatre buts de la saison et du premier grand chelem de sa carrière.

Thornton, qui avait blanchi ses adversaires pendant six manches à son dernier départ, a accordé cinq points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles pour les Blue Jays (35-60), qui ont perdu six de leurs huit dernières rencontres.