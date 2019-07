Les Canadiennes s’inclinent encore en water-polo aux Championnats du monde FINA

Les Canadiennes ont perdu par un but leur deuxième match du tournoi des Championnats du monde de la FINA, en Corée du Sud.

Elles ont été battues 15-14 par les Hongroises, mardi. Mais non sans avoir baissé les bras.

La première moitié du match a été serrée, les Hongroises gardant l'avantage 8-6.

Elles ont ensuite distancé leurs adversaires dans le troisième quart pour s'échapper 13-9.

Les Canadiennes ont montré du caractère dans la dernière partie de la rencontre pour revenir à la marque, en marquant cinq buts. Mais sans réussir à rejoindre les Hongroises.

Parmi les marqueuses canadiennes: Shae Fournier de Winnipeg avec trois buts et Élyse Lemay-Lavoie de Montréal avec deux buts.

« Ce fut un match intense. Nous sommes revenues en force en deuxième demie, mais nous devons être solides du début à la fin. Nous devons être plus alertes en défense et plus organisées en situation d'infériorité numérique. À l'attaque, nous avons marqué 14 buts ce qui représente un point positif dans le match », a mentionné Lemay-Lavoie.

Emma Wright (3), Krystina Alogbo (2), Joëlle Bekhazi (1), Monika Eggens (1), Kyra Christmas (1) et Kelly McKee (1) ont été les autres marqueuses pour le Canada.

Dans son premier match du groupe B, l'équipe canadienne s'était déjà inclinée le 14 juillet face à la Russie, 18-10.

Le prochain match du Canada dans la phase de groupe aura lieu jeudi 18 juillet, contre le pays hôte, la Corée du Sud, qui est aussi à la recherche d'une première victoire.