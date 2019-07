Les Canadiens s’illustrent dans la ligue estivale de la NBA

Trois distinctions et un contrat, la ligue estivale de la NBA aura été fructueuse pour plusieurs jeunes joueurs canadiens.

Le Heat de Miami a fait signer un contrat à l'ailier canadien Kyle Alexander lundi.

L'Ontarien mesurant 2,10 m (6 pi 11 po) a disputé huit parties avec le Heat dans la Ligue estivale, après avoir été ignoré lors du repêchage de la NBA. Il a maintenu des moyennes par match de 4,3 points, 6,3 rebonds et 1,4 bloc en près de 16 minutes de jeu.

Alexander a réussi 43,8 % de ses tirs du terrain et 75 % de ses lancers francs.

Avant de se joindre au Heat, Alexander a disputé quatre saisons avec les Volunteers de l'Université du Tennessee, où il occupe le 2e rang de l'histoire du programme au chapitre des blocs (185) et le 5e rang pour les rebonds offensifs (287).

Par ailleurs, trois autres représentants de l’unifolié ont fait belle figure pendant la saison estivale.

Brandon Clarke, originaire de Vancouver et membre des Grizzlies de Memphis, a été nommé le joueur le plus utile de la « summer league ». Le joueur de 22 ans a récolté en moyenne 14 points par match, en plus de 9 rebonds.

Le Torontois Nickeil Alexander-Walker, repêché par les Pélicans de La Nouvelle-Orléans, s’est taillé une place sur la première équipe d’étoiles.

Le Montréalais Chris Boucher a lui aussi laissé une bonne impression. L’ailier des Raptors de Toronto a été choisi sur la deuxième équipe d’étoiles.