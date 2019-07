Rebecca Marino, chef de file de l'équipe canadienne de tennis aux Jeux panaméricains

Le comité olympique canadien et Tennis Canada ont sélectionné, lundi, Rebecca Marino, Alexandra Vagramov et Jada Bui pour les Jeux panaméricains de 2019.

Le tournoi de tennis aura lieu du 29 juillet au 4 août, à Lima, au Pérou.

La composition de l’équipe canadienne a été déterminée selon les classements de la WTA en date du 10 juin 2019, et selon l’intérêt des joueurs.

Marino est la joueuse la mieux classée de l’équipe en vertu de son 143e rang mondial. Elle a effectué un retour au jeu au début de la saison 2018 après une absence de plus de cinq ans.

Depuis, elle a récolté six titres du circuit Challenger de l’ITF.

Elle a également participé à la rencontre de la Fed Cup opposant le Canada à la République tchèque en avril dernier et a pris part aux qualifications des Internationaux d'Australie et de France.

Rebecca Marino Photo : Getty Images / Chris Trotman

Alexandra Vagramov et Jada Bui sont respectivement âgées de 18 et de 17 ans et sont régulièrement en action autant chez les juniors que chez les professionnelles.

Vagramov de Vancouver a fait son entrée dans le Top 100 (86e rang) du classement ITF junior au début de la saison 2019, et occupe actuellement le 118e rang.

Bui de Toronto occupe le 759e échelon de la WTA, est également la 227e meilleure joueuse chez les juniors.

En plus de participer au tableau du simple, Vagramov et Bui formeront équipe en double.

Le Canada a obtenu son meilleur résultat aux Jeux panaméricains en 2015, alors qu'ils avaient lieu à Toronto.

Le Canada avait récolté deux médailles, grâce notamment à Gabriela Dabrowski d'Ottawa championne du double dames avec Carol Zhao de Richmond Hill et médaillée d’argent en double mixte avec Philip Bester de Burnaby.