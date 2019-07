Marcus Stroman subit la défaite à son retour au jeu pour les Blue Jays

Associated Press

À son premier départ en deux semaines, le lanceur des Blue Jays Marcus Stroman a alloué trois points dans une défaite de 4-2 contre les Yankees, dimanche à New York.

Son vis-à-vis Masahiro Tanaka (6-5) a accordé deux points, quatre coups sûrs et un but sur balles. Le droitier, qui n'avait eu aucune décision à ses trois derniers départs, a gagné pour une première fois depuis le 17 juin.

Aroldis Chapman a été parfait en neuvième manche et il a enregistré un 25e sauvetage en 28 occasions.

Les Yankees (59-32) ont pris l'avance 2-0 en deuxième manche à la suite d'un simple de deux points au champ gauche d'Urshela contre Stroman (5-10).

Stroman, qui est natif de New York, a effectué un premier départ depuis le 29 juin après avoir été à l'écart du jeu en raison d'une crampe au muscle pectoral gauche. Il a alloué trois points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en six manches au monticule pour les Blue Jays (35-59).