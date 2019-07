L'Algérie et le Sénégal se qualifient pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations

L'Algérie s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations grâce à sa victoire 2-1 contre le Nigeria, dimanche au Caire, et rejoint ainsi le Sénégal, tombeur plus tôt dans la journée de la Tunisie.

Les Fennecs de Djamel Belmadi ont ouvert le score à la 40e avec l'aide involontaire du Nigérian William Ekong, avant qu'Odion Ighalo et ses Super Eagles ne répliquent à la 73e sur un tir de pénalité.

Dans le temps additionnel, l'Algérien Riyad Mahrez a délivré ses équipiers d'une frappe puissante du pied gauche sur coup franc (90e+5).

L'Algérie va tenter de remporter un deuxième titre africain après celui de 1990, vendredi contre le Sénégal, qui n'a jamais gagné la compétition continentale.

Les deux équipes se sont rencontrées lors du tour préliminaire. Les Algériens l'avaient emporté 1-0.

Plus tôt dimanche, le Sénégal a battu la Tunisie 1-0 en prolongation après un but contre son camp de Dylan Bronn à la 100e minute. Mais le responsable de cette bourde est le gardien tunisien Mouez Hassen qui a envoyé son dégagement directement sur la tête de son défenseur. Le ballon a ensuite terminé sa course dans son filet.

Auparavant, un tir de pénalité de part et d'autre avait été arrêté en temps réglementaire pour préserver l'égalité. La Tunisie pensait bien avoir obtenu un deuxième tir de pénalité en raison d'une main sénégalaise dans la surface, mais la révision vidéo a renversé la décision de l'arbitre.