Cricket: l'Angleterre enfin reine de son sport roi

Mais que la victoire a été difficile, stressante et épuisante pour les nerfs des joueurs, et surtout des partisans présents au Lord's, le temple du cricket à Londres, comme pour ceux qui étaient devant l'écran géant de Trafalgar Square.

« Mon coeur bat encore la chamade. C'est le trophée le plus important que je n'ai jamais gagné, grâce à cette grande bande de potes, une famille vraiment bonne pour moi », s'est exclamé le joueur anglais Jofra Archer.

« C'est absolument incroyable et je n'arrive toujours pas à vraiment le croire. Nous l'avons fait. Cela nous fait tellement de bien », a souligné le capitaine Eoin Morgan.

Son camarade Ben Stokes était, lui, en larmes: « Je suis sans voix. Tout ce dur travail pendant quatre ans pour arriver ici et devenir champion du monde. Ça me procure des sentiments incroyables. Je ne pense pas qu'il y aura un meilleur match de cricket que celui-ci dans l'histoire. »

Archer, Stokes et ses camarades, grands favoris et soutenus par tout un peuple, ont en effet longtemps été tenus en échec par de vaillants Néo-Zélandais, finalistes surprise après leur victoire contre l'Inde en demi-finales.

Non seulement, le match s'est terminé sur une égalité après les 600 balles règlementaires, mais la prolongation n'a pas non plus désigné de vainqueur. Il a fallu recourir à une règle spécifique du tie-break pour que l'Angleterre soit couronnée grâce à un nombre plus important de coups gagnants.

Après ses trois défaites en finale face aux West Indies (Antilles) en 1979, à l'Australie en 1987, puis au Pakistan en 1992, l'Angleterre est enfin devenue « reine » de son sport-roi.

Pour la Nouvelle-Zélande, l'histoire s'est répétée: battue en finale de l'édition 2015 par l'Australie, elle a fait jeu égal avec l'Angleterre avant de perdre d'un rien.

La Coupe du monde de cricket est disputée sous une forme courte du jeu, appelée « One Day International », les matches étant limités à 300 balles lancées par équipe, soit l'équivalent d'une journée sur le terrain. Un match sous la forme traditionnelle peut durer de quatre à cinq jours.