Hamilton gagne dans ses terres, à Silverstone, Stroll 13e

Lewis Hamilton a profité de la sortie de la voiture de sécurité pour dépasser son coéquipier Valtteri Bottas, et remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne. Lance Stroll a fini 13e.

Pour les 60 ans du début du Championnat du monde de F1 (premier Grand Prix à Silverstone en 1959), le Grand Prix de Grande-Bretagne a offert un spectacle de très grande qualité.

Hamilton (Mercedes-Benz) a attaqué son coéquipier Valtteri Bottas, parti en position de tête, dans les premiers tours, mais le Finlandais s'est bien défendu. Un régal pour les spectateurs.

Il a fallu une neutralisation et la sortie de la voiture de sécurité au 21e tour pour que le Britannique puisse prendre le commandement.

Il y a eu également une très belle bataille entre Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) pour la troisième place, puis après la relance de la course, une bataille entre le Néerlandais et Sebastian Vettel (Ferrari).

Verstappen venait de dépasser Vettel quand l'Allemand a raté son freinage, et a heurté la Red Bull.

Si Verstappen a pu continuer après avoir été déporté hors piste, Vettel a dû rentrer aux puits pour changer d'aileron, et est reparti en dernière place. Il a fini en 15e place, après avoir reçu une pénalité de 10 secondes.

Derrière Bottas, Charles Leclerc a pu finir troisième.

« Je suis content de cette troisième place, mais encore plus heureux de ces batailles en piste, a dit Leclerc. C'est certainement ma plus belle course en F1. »

Lance Stroll (Racing Point), parti de la 18e position sur la grille, a pu gagner 5 positions en course, et a fini 13e, après une belle bataille avec Nico Hülkenberg (Renault).

Plus de détails à venir.