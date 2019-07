Un orage torontois s'abat sur l'Impact de Montréal, Samuel Piette blessé

Les joueurs désignés torontois Alejandro Pozuelo (61e) et Jozy Altidore (90e+5) ont été les tortionnaires des Montréalais, incapables à nouveau de générer de l'offensive en l'absence prolongée d'Ignacio Piatti.

« C'est un revers difficile à accepter parce qu'en plus, c'est contre Toronto. Parfois, c'est comme ça, ça ne veut pas sourire », a indiqué l'entraîneur-chef Rémi Garde.

C'est une troisième défaite de suite pour l'Impact (30 points), qui voit le Toronto FC (26 points) s'approcher à quatre unités avec deux matchs en main.

« Il faut réagir. Je pense qu'on en avait l'intention dans le jeu, mais bien sûr que trois défaites de suite, ça ne nous met pas dans une bonne position. Maintenant, il nous reste douze matchs. C'est un passage à vide, mais ça ne remet pas tout en cause », a indiqué Garde.

Le match a tourné en faveur des visiteurs quand l'Impact a perdu les services du milieu de terrain Samuel Piette, blessé à l'heure de jeu.

Je n'ai pas de diagnostic encore, mais il s'est apparemment étiré un muscle de l'abdomen, ce qui n'est pas une blessure très rassurante. Ça prend du temps, c'est douloureux. Il est rentré chez lui très vite. Bien sûr que l'absence de Sam est préjudiciable à l'équipe. Il faut faire sans lui. Sans Sam, sans Nacho [Piatti], ça fait beaucoup de joueurs qui nous manquent. Rémi Garde, entraîneur-chef de l'Impact de Montréal

Pozuelo a profité d'un moment de flottement consécutif au remplacement de Piette par Clément Bayiha pour s'avancer dans une ouverture béante dans le centre de la brigade défensive de l'Impact et marquer son huitième but de la saison. Son boulet de canon a battu Evan Bush à sa gauche, à la 61e minute de jeu.

« Les deux équipes n'ont pas joué un match formidable. C'est de notre faute s'ils ont marqué leur premier but. Encore une fois. Un joueur d'élite sait comment nous faire payer le prix de nos erreurs », a relevé le gardien Evan Bush.

Outre le but de Pozuelo, la deuxième demie a été marquée par de fortes averses. La première, à la 65e minute de jeu, a provoqué une interruption du jeu pendant environ 25 minutes. Les joueurs des deux équipes étaient de retour sur le terrain depuis à peine trois minutes lorsqu'un véritable déluge s'est abattu sur le stade Saputo, sans que le jeu ne s'arrête toutefois.

Les commentaires de Rémi Garde

C'est pendant cette deuxième averse que l'Impact a connu quelques-uns de ses meilleurs moments de la soirée. À la 72e minute, Anthony Jackson-Hamel s'est vu offrir une occasion en or d'égaler le score, mais le gardien Quentin Westberg a réalisé l'arrêt de la rencontre en plongeant à sa gauche. L'Impact a continué de rôder autour du filet adverse pendant les dix minutes suivantes sans succès.

Par ailleurs, Bush, d'abord, puis le défenseur Jukka Raitala ont gardé leur formation dans le match à la 86e minute en bloquant coup sur coup des tirs de Justin Morrow, puis de Tsubasa Endoh. Bush a réalisé un autre arrêt-clé deux minutes plus tard contre Jozy Altidore.

Malgré six minutes de temps ajouté, l'Impact n'a pas été capable de marquer le but qui lui aurait permis d'égaler le score. L'Argentin Maximiliano Urruti a obtenu une chance en or de créer l'égalité, mais il a été arrêté à bout portant par Westberg.

Altidore a ensuite mis le match hors de portée des Montréalais sur un coup franc plein axe, son 6e but de la saison.

L'Impact disputera son prochain match samedi prochain, à l'étranger, face au Crew de Columbus, une formation enlisée au bas du classement de l'Association Est et qui aura joué trois jours plus tôt à Chicago.

Les hommes de Rémi Garde seront de retour au stade Saputo le mercredi 24 juillet pour le duel retour de la troisième ronde du Championnat canadien face au York9 FC (2-2 à l'aller).