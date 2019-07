Les Blues récompensent le gardien Jordan Binnington

Les champions de la Coupe Stanley ont évité l'arbitrage et se sont entendus avec Jordan Binnington. Le gardien des Blues de Saint Louis a accepté un contrat de deux ans, samedi.

Binnington, qui était joueur autonome avec compensation, et les Blues auraient dû se rendre devant un arbitre dans une semaine, à Toronto.

« Je suis très content d'avoir conclu cette entente avec les Blues. À la ville de Saint Louis, merci de votre accueil et de votre confiance en moi. J'ai hâte de continuer mon travail et d'apporter plus de succès à l'organisation des Blues de Saint Louis », dit le gardien de 26 ans dans le communiqué de l'équipe.

« Nous sommes heureux d'avoir Jordan sous contrat pour les deux prochaines années, affirme le directeur général Doug Armstrong dans le même communiqué. Son jeu a été extraordinaire et nous estimons qu'il continue d'avoir un rôle majeur dans les succès de cette équipe. »

Binnington a effectué son premier départ dans la Ligue nationale le 7 janvier dernier, réussissant un blanchissage contre les Flyers de Philadelphie.

Il a montré par la suite une fiche de 24 victoires, 5 défaites et une défaite en prolongation, alors que les Blues ont décollé de la cave du classement de l'Association Ouest pour se qualifier pour les séries éliminatoires, et éventuellement remporter leur première Coupe Stanley.

Dans les séries, Binnington a montré une fiche de 16-10, avec une moyenne de buts accordés légèrement supérieure à celle qu'il avait maintenue pendant la deuxième moitié de saison (2,46 contre 1,89).