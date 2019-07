Les Alouettes gagnent contre le Rouge et Noir une deuxième victoire de suite

Le quart Vernon Adams fils a participé à quatre touchés et les Alouettes de Montréal ont vaincu le Rouge et Noir 36-19, samedi, à Ottawa.

Adams avait connu un match en dents de scie la semaine dernière, dans une victoire contre les Tiger-Cats de Hamilton, mais il s'est repris en complétant 23 de ses 30 passes pour des gains de 327 verges. Il a lancé deux passes de touché et il a ajouté deux majeurs au sol pour les Alouettes (2-2).

« C'est simplement l'entraînement. Les répétitions lors des séances d'entraînement, c'est certain que c'est différent, mais lorsque tu réussis bien ces jeux-là lors des entraînements, tu deviens plus à l'aise de semaine en semaine », a expliqué Adams.

Je suis simplement ici pour aider l'équipe à s'améliorer, que je sois quart substitut ou partant. Je veux simplement être un gars d'équipe et gagner des matchs. Vernon Adams fils

Après être devenu le premier porteur de ballon des Alouettes en 21 ans à avoir atteint le plateau des 200 verges au sol dans une partie, William Stanback a effectué quelques bonnes courses parmi les 18 qu'il a tentées et a conclu la rencontre avec 100 verges.

Le receveur Quan Bray a capté cinq ballons pour des gains de 134 verges. Il a réussi le premier touché de sa carrière dans la Ligue canadienne, au troisième quart.

Le quart du Rouge et Noir Dominique Davis n'a lancé aucune passe de touché pour un deuxième match de suite, mais il a utilisé ses jambes pour inscrire deux majeurs au sol. Il a vu 23 de ses 37 tentatives par la voie des airs être saisies pour des gains de 268 verges.

« Ils ont été meilleurs que nous et ils ont effectué les jeux clés lorsqu'ils en avaient besoin. Je ne questionne pas la discipline au travail de mes joueurs ou leur désir de gagner, mais nous devons être capables d'effectuer les bons jeux aux bons moments et de cesser de faire de mauvais jeux », a déclaré l'entraîneur-chef du Rouge et Noir, Rick Campbell.

La défense montréalaise n'a eu besoin que de deux jeux pour se mettre en évidence et Tommie Campbell a intercepté une passe de Davis avant de ramener le ballon à la ligne de 27 adverse. Boris Bede a réussi le premier de ses trois placements du match, sur une distance de 16 verges.

Avant la fin du premier quart, une longue séquence offensive a mené au deuxième botté de précision de Bede. Et au deuxième quart, Campbell a hérité d'un ballon échappé par RJ Harris pour redonner la possession aux Alouettes. Bede a porté le pointage à 9-0 grâce à un placement de 34 verges.

L'équipe locale a répliqué avec neuf points, dont six sur un touché au sol de Davis, et les deux adversaires sont rentrés au vestiaire à égalité 9-9 à la demie.

Le botteur Lewis Ward a amorcé la demie avec un 61e placement réussi de suite pour procurer une avance de 12-9 aux siens. Mais dès le jeu suivant, Adams a repéré Bray sans surveillance pour un long touché de 75 verges. Les Alouettes ont ouvert la machine à partir de ce moment.

Adams a ajouté une passe de touché de six verges à Jake Wieneke, au troisième quart, avant de lui même porter le ballon dans la zone des buts à deux occasions, au quatrième quart.

Les Alouettes se retrouvent à égalité avec la barre de ,500 pour une première fois depuis le 14 juillet 2017. Ils ont rejoint le Rouge et Noir (2-2) au 2e rang de la Division est, menée par les Tiger-Cats.

Ottawa subit un deuxième revers de suite, après s'être inclinée 29-14 devant les Blue Bombers vendredi dernier.

Les Montréalais reprendront l'action samedi prochain au stade Percival-Molson, lorsqu'ils croiseront le fer avec les Eskimos d'Edmonton.