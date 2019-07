Cabal et Farah sacrés en double à Wimbledon après un match-fleuve, Dabrowski doit attendre

Juan Sebastian Cabal et Robert Farah sont devenus les premiers Colombiens à gagner un titre du grand chelem en double, en battant en finale les Français Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin, samedi, à Wimbledon.

Cabal et Farah se sont imposés 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), 7-6 (8-6), 6-7 (5/7) et 6-3 après près de cinq heures d'effort d'un match âprement disputé, qui s'est tant étiré que la finale du double féminin a été repoussée à dimanche.



La Canadienne Gabriela Dabrowski devra donc attendre un peu plus longtemps avant d'avoir la chance de gagner un premier titre majeur en double féminin. Dabrowski, d'Ottawa, et sa partenaire de jeu chinoise Yifan Xu feront face dimanche à Su-Wei Hsieh et Barbora Strycova.

Mahut a reçu la visite du médecin après avoir reçu une balle au visage en première manche, mais le Français n'était pas au bout de ses peines. En cinquième manche, lors d'un jeu crucial qui allait se terminer par un bris des Colombiens, Mahut a été frappé coup sur coup au visage puis au bas-ventre, et s'est jeté chaque fois, en douleur, sur la pelouse.

La malchance s'acharne sur Nicolas Mahut trois fois plutôt qu'une

Il y a neuf ans, le vétéran français avait été impliqué dans le match le plus long de l'histoire, aussi à Wimbledon, quand il s'était incliné après 11 heures en simple contre John Isner. La dernière manche s'était décidée 70-68.

Mahut tentait de gagner un premier titre majeur avec Roger-Vasselin, mais il a déjà quatre couronnes en grand chelem en double avec Pierre-Hugues Herbert.