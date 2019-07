Endeuillé, Zinédine Zidane a quitté Montréal

« Tous les membres de l'équipe première du Real Madrid ont respecté une minute de silence avant l'entraînement à Montréal à la suite du décès de Farid Zidane, le frère de notre entraîneur Zinédine Zidane », peut-on lire dans le communiqué.

Zidane s'est absenté vendredi du stage d'entraînement de l'équipe qui se déroule dans les installations de l'Impact. « Jusqu'à son retour, les séances de travail seront dirigées par le deuxième entraîneur David Bettoni », précise le club.

Le Real Madrid est arrivé dans la métropole québécoise mardi soir et a participé à un premier entraînement le lendemain au Centre Nutrilait.

Les amateurs de soccer auront l'occasion de voir à l'oeuvre les vedettes de l'équipe madrilène mercredi à l'occasion d'un entraînement qui sera tenu devant public.

La mythique formation espagnole prendra part la semaine prochaine à la Coupe internationale des champions aux États-Unis.

Des affrontements sont respectivement prévus les 20, 23 et 26 juillet contre le Bayern de Munich (à Houston), l'Arsenal FC (à Washington) et l'Atlético Madrid (au New Jersey).

Le Real Madrid quittera Montréal en direction du Texas la veille de son premier choc en Coupe internationale des champions.