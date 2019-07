Halep couronnée à Wimbledon, Williams échoue de nouveau en finale

Halep n'a eu besoin que de 55 minutes pour décrocher le titre sur la pelouse anglaise. Il s'agit dans son cas d'un deuxième trophée majeur, après celui remporté sur la terre battue française de Roland-Garros en 2018.

L'ancienne numéro un mondiale, désormais classée 7e, est la première joueuse roumaine à être sacrée championne à l’All England Club.

C'est le meilleur match que je n'ai jamais joué. J'ai travaillé très dur pour ce moment, c'est super. J'avais mal au ventre avant de rentrer sur le court, mais je sais qu'il n'y a pas de temps pour les émotions avant le match. Simona Halep, joueuse de tennis roumaine

« C'était le rêve de ma mère, raconte la détentrice de 19 titres sur le circuit féminin de tennis (WTA). Quand j'avais dix ans, ma mère me disait que si je devais faire quelque chose d'important dans le tennis, il fallait que je joue une finale de Wimbledon. »

Williams n'a jamais pu surmonter un départ catastrophique durant cette finale à sens unique, à la surprise générale. Elle a été brisée à deux reprises pour amorcer le match et s'est rapidement retrouvée en retard 4-0.

L'Américaine a connu un deuxième passage à vide fatal dans la seconde manche en perdant son service deux fois de manière consécutive, lorsque le pointage était de 2-2.

« Elle a vraiment joué incroyablement bien. Quand une joueuse joue aussi bien, il faut lui lever son chapeau et lui dire bravo, indique Williams. Je dois continuer d'essayer, de me battre et d'apprécier ce sport. ».

Halep a empêché la cadette des soeurs Williams de mettre la main sur son 24e triomphe en grand chelem et surtout d’égaler le record de l'Australienne Margaret Court, établi avant l'ère Open pendant la période 1960-1973.

La vétérane de 37 ans, qui pointe au 10e rang au classement de la WTA, échoue en finale pour une troisième fois depuis que son compteur est arrêté à 23 couronnes majeures.

Williams avait également baissé pavillon au tour décisif contre l'Allemande Angelique Kerber à Wimbledon en 2018, avant de s'incliner deux mois plus tard devant la Japonaise Naomi Osaka aux Internationaux des États-Unis.

La finale masculine de Wimbledon opposera dimanche le Serbe Novak Djokovic et le Suisse Roger Federer.

Les deux hommes ont défait un joueur espagnol en quatre manches vendredi pour atteindre le stade ultime de la compétition. Djokovic a vaincu Roberto Bautista Agut, tandis que Federer a renversé Rafael Nadal.