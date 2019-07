[EN ﻿DIRECT]﻿ Championnats du monde de la FINA

Ne ratez rien de l'action avec la description de Jacinthe Taillon et l'analyse de la médaillée olympique Roseline Filion.

Les Canadiens François Imbeau-Dulac et Philippe Gagné ne se sont pas qualifiés pour la finale. Gagné a heurté le plongeon lors du tour préliminaire et le duo a pris le 25e et dernier rang.

L'athlète de 21 ans a raté son dernier saut d'appel et ses pieds se sont retrouvés sur le coin de la planche. Il a tenté de réaliser son plongeon malgré tout, mais il n'était pas assez loin du tremplin. Au moment de l'entrée à l'eau, il s'est cogné le bas du dos et le côté du torse.

Il ne soufre d'aucune blessure grave, seulement des égratignures, et il compte participer à l'épreuve individuelle qui sera disputée jeudi.

Leur prochaine occasion de se qualifier au 3 m synchro pour les Jeux olympiques de Tokyo sera à la Coupe du monde en avril 2020, qui se tiendra aussi à Tokyo.