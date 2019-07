Les Eskimos s'amusent contre les Lions à Vancouver

Le quart-arrière des Eskimos (3-1) a réussi 22 de ses 28 passes pour récolter des gains de 276 verges. Harris a aussi franchi lui-même la ligne des buts pour inscrire un majeur.

Sean Whyte a réussi ses quatre tentatives de placement, dont une de 47 verges.

Sergio Castillo a été le seul joueur des Lions à marquer des points. Il a réalisé deux placements, dont un de 52 verges au premier quart.

La ligne à l'attaque des Lions a amenuisé les chances de la formation de la Colombie-Britannique et a laissé les Eskimos réaliser cinq sacs du quart sur Mike Reilly dans la première moitié du match.

Reilly a amassé des gains aériens de 157 verges et a réussi 17 de ses 26 passes.

En plus de leur offensive amenuisée, les Lions ont fait preuve d'indiscipline et ont reçu plusieurs pénalités coûteuses. Les Eskimos ont profité de cette situation et ont rapidement pris l’avance.

Harris a quitté la rencontre en fin de deuxième quart après avoir été frappé par Odell Willis, mais il a été en mesure de revenir au jeu après la mi-temps.

Samedi prochain, les Lions rendront visite aux Roughriders de la Saskatchewan, tandis que les Eskimos affronteront les Alouettes.