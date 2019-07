La Canadienne Brooke Henderson honorée au gala ESPY

Sur son compte Twitter, Henderson a dit être très honorée de recevoir ce trophée.

L'athlète de 21 ans de Smiths Falls, en Ontario, ne pouvait être présente au gala puisqu'elle participera à la Classique Marathon à Sylvania, en Ohio, cette semaine.

Henderson a gagné deux tournois de la LPGA cette saison et les neuf triomphes de sa carrière lui confèrent le 1er rang pour le plus grand nombre de victoires par un golfeur canadien, une de plus que Sandra Post, Mike Weir et George Knudson.

En 2019, elle a triomphé au Championnat LOTTE, le 17 avril, et à la Classique Meijer, le 13 juin.

Par ailleurs, le gala ESPY a également rendu hommage aux Blues de Saint Louis qui ont reçu le trophée commémorant la plus impressionnante remontée sur la scène sportive.

Derniers dans la LNH après les rencontres du 2 janvier avec une fiche de 15-18-4, les Blues ont complété la saison avec 99 points et remporté la première Coupe Stanley de leur histoire. En finale, ils ont défait les Bruins de Boston en sept matchs.