Le Toronto FC envoie Jordan Hamilton à Columbus

À la recherche de plus d'options à l'attaque pour appuyer Jozy Altidore, le Toronto FC a cédé le Canadien Jordan Hamilton au Crew de Columbus contre l'attaquant américain Patrick Mullins.

En échangeant Hamilton, le Toronto FC se départit d'un joueur qui a grandi au sein de son système et qui, à l'âge de 23 ans, en était à sa sixième saison avec la première équipe après avoir signé son premier contrat en janvier 2014.

Toutefois, le joueur natif de Toronto a vu peu d'action derrière Altidore et Sebastian Giovinco, qui n'est plus avec l'équipe.

Hamilton a participé à 53 matchs avec Toronto en MLS, incluant 28 à titre de partant, et a marqué 11 buts et ajouté 3 aides. Il a commencé deux matchs avec l'équipe nationale du Canada.

Mullins est un vétéran de six saisons qui en sera à son cinquième club différent en MLS après des passages avec la Nouvelle-Angleterre, New York City FC, D.C. United et Columbus.

Mullins a récolté 24 buts et 10 aides en 115 matchs en MLS, dont 57 comme partant. En neuf matchs cette saison, dont deux comme titulaire, il n’a pas réussi à s’inscrire à la feuille de pointage.