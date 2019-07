L’Impact amorce le Championnat canadien avec un match nul contre le York9 FC

Un but de Saphir Taïder d'un tir de pénalité pendant les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps a permis à l'Impact de créer l'égalité 2-2.

L'Algérien a déjoué le gardien Nathan Ingham après que Maximiliano Urruti eut forcé Ingham à commettre une faute dans la surface de réparation.

Omar Browne, à la 62e minute, a réussi l'autre but des Montréalais.

La réplique du York9 FC, une formation qui a terminé en avant-dernière place de la saison printanière de la Première Ligue canadienne, est venue de Ryan Telfer, à la 83e minute, et de Rodrigo Gattas, pendant la 88e. Ce sont les deux seuls tirs du York9 FC qui ont touché la cible.

Environ deux minutes après le but égalisateur de Taïder, Joseph Di Chiara, du York9 FC, a effectué un tir du centre de la surface qui a donné sur la barre transversale du filet protégé par Clément Diop.

« On avait la possibilité que ce match soit plus en notre faveur, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Impact, Rémi Garde. Au match retour, nous devrons avoir une très bonne préparation et faire un bon match à domicile pour passer au prochain tour. »

La troupe de Garde a terminé la rencontre avec 11 tirs, dont 4 cadrés, tandis que ses rivaux de la banlieue nord de Toronto ont tenté 15 tirs.

Bien qu'il ait été légèrement dominé au chapitre de la possession du ballon (46,9 % contre 53,1 %), le Bleu-blanc-noir a effectué le seul tir cadré de la première mi-temps et a généré les meilleures chances de marquer.

À la 36e minute, Samuel Piette a vu son tir, décoché de l'extérieur de la surface de réparation, aboutir sur la barre transversale. Environ neuf minutes plus tard, Mathieu Choinière a bénéficié d'une occasion en or au centre de la surface, mais Ingham a plongé pour effectuer l'arrêt.

« Ça a été une bataille ce soir, mais je ne pense pas qu’on a sous-estimé cette équipe, a expliqué Piette. Je pense que c’est tout de même un bon résultat pour nous, malgré les deux buts qu’on a accordés. Marquer deux buts à l’extérieur, c’est bon pour nous dans le contexte d’une série aller-retour. »

Dans un des deux autres matchs à l'affiche, mercredi, dans le cadre du Championnat canadien, le Fury d'Ottawa a défait le HFX Wanderers FC, une équipe qui évolue à Halifax, 3-2.

Dans un duel qui a commencé plus tard en soirée, les Whitecaps de Vancouver et le Cavalry FC ont fait match nul 0-0 à Spruce Meadows, près de Calgary.