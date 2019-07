Les Américaines célèbrent leur triomphe au Mondial dans les rues new-yorkaises

Les spectateurs ont scandé « USA! USA! » et les travailleurs dans les chantiers de construction ont activé leur klaxon pendant que les véhicules se promenaient sur Broadway.

La co-capitaine Megan Rapinoe et ses coéquipières ont partagé un char avec le maire Bill de Blasio et le président de la Fédération américaine de soccer, Carlos Codeiro. Rapinoe a fait sa désormais célèbre pose en étirant les bras et en levant le menton, a pris quelques gorgées de champagne et a partagé la bouteille avec des partisans. La gardienne Alyssa Naeher a soulevé le trophée de la Coupe du monde au ciel.

Aly Hoover, 12 ans, est originaire du New Jersey. Elle était dans la foule avec une affiche d’Alex Morgan, une autre étoile de l’équipe.

« Je veux être comme elles », a-t-elle dit.

Garret Prather avait amené son fils nouveau-né « pour célébrer comment ces Américaines nous ont rendus fiers autant sur le terrain qu’à l’extérieur ».

L’équipe a gagné une deuxième couronne mondiale de suite, et une quatrième dans son histoire, en battant les Pays-Bas 2-0, dimanche, à Lyon, en France. Elle recevra une prime de quatre millions de dollars américains de la part de la FIFA pour son triomphe. L’équipe de France de soccer masculin a touché 38 millions pour sa victoire, l’an dernier.

Les membres de l’équipe américaine ont intenté une poursuite contre la Fédération américaine de soccer pour discrimination sexuelle et salariale. La fédération remettra à son équipe féminine une prime environ cinq fois plus petite qu’elle l’aurait été si l’équipe masculine avait gagné. Le dossier est actuellement en médiation.

Une fois rendu à l’hôtel de ville après le défilé, Bill de Blasio a remis les clés de la ville aux joueuses. Et quand la foule a scandé « équité salariale! », Cordero a admis que les membres de l’équipe « méritent un salaire juste et équitable. Et je crois que nous pouvons y parvenir ensemble. »