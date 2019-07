Peter Sagan remporte au sprint la 5e étape du Tour de France

Le Français Julian Alaphilippe a maintenu son emprise sur le maillot jaune de meneur.

Sagan, détenteur de trois titres de champion du monde, s'est démarqué au cours d'un sprint endiablé. Il a conclu le parcours de 175,5 kilomètres au travers de la forêt verdoyante et des vallées du massif des Vosges, dans le nord-est de la France, en 4 h 2 min 33 s.

« Il fallait être patient, la victoire a fini par arriver. Mes coéquipiers ont fait un super travail. On a contrôlé la course tout au long de la journée, et on a bien fini. J'ai donné le meilleur », a déclaré Sagan, qui n'avait gagné que trois fois depuis le début de la saison.

Les spécialistes n'ont pas pris part au sprint final, après avoir été largués après l'ascension de quatre cols inscrits au programme de l'étape.

Alaphilippe a franchi le fil d'arrivée avec le peloton principal, en compagnie de plusieurs prétendants au titre, dont le dernier champion de la Grande Boucle, Geraint Thomas. Il n'y a d'ailleurs eu aucun changement au sommet du classement général.

Le Canadien Michael Woods s'est classé en 59e place de l'étape et pointe au 11e rang au cumulatif, à 51 secondes du meneur.

Pour sa part, le Québécois Hugo Houle a fini 121e. Au classement général, il figure en 112e position, 24:44 derrière Alaphilippe.

La sixième étape reliera jeudi Mulhouse à La Planche des Belles Filles. Le parcours de 160,5 kilomètres enchaîne les montées et les descentes dans les Vosges, avec une ascension finale de 7 kilomètres à 8,7 %.