Masai Ujiri prêt à surmonter le départ de Kawhi Leonard

Il a rencontré les membres des médias pour la première fois mardi depuis que Leonard a quitté les Raptors pour se joindre aux Clippers de Los Angeles. Il dit réfléchir aux prochaines étapes de son plan.

Le président de l’équipe a déclaré aux journalistes qu'il était optimiste malgré la perte de celui qui a procuré un premier championnat à la concession torontoise.

C'est la NBA, et c'est comme ça que ça fonctionne... Tu ne peux pas te cacher dans un coin et pleurer. Honnêtement, je n'ai pas perdu le sommeil, et je ne suis pas déçu. Il faut tourner la page.

Masai Ujiri, président des Raptors de Toronto