Djokovic en demi-finales sans difficulté à Wimbledon

Novak Djokovic s'est qualifié pour les demi-finales de Wimbledon sans trop suer mercredi. Le Serbe a éliminé en moins de deux heures le Belge David Goffin en trois manches de 6-4, 6-0 et 6-2.

Le tenant du titre a brisé son adversaire à 7 reprises en 10 occasions. Goffin est quant à lui parvenu à voler le service du numéro un mondial une seule fois.

Djokovic prendra part aux demi-finales sur le gazon londonien pour la neuvième fois de sa carrière. Il est sur une lancée de 12 victoires d'affilée à ce tournoi.

L'athlète de 32 ans est à la recherche d'un 16e titre majeur.

Il affrontera dans le carré d'as le vainqueur du duel entre l'Argentin Guido Pella et l'Espagnol Roberto Bautista Agut.

Dabrowski en demi-finales du double féminin

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa coéquipière chinoise Xu Yifan ont battu en quarts de finale les Américaines Bethanie Mattek-Sands et Danielle Collins en deux manches de 6-1 et 6-3.

Dabrowski et Xu ont réussi quatre bris en neuf chances, avant de l'emporter en 1 h 5 min. Elles n'ont perdu aucune manche depuis le début de la compétition.

Gabriela Dabrowski et Xu Yifan à Wimbledon Photo : Tennis Canada/Mauricio Paiz

C'est la deuxième fois en deux ans que l'Ontarienne et la Chinoise se présentent en demi-finales à l'All England Club. En juin, les deux joueuses s'étaient inclinées en quarts de finale à Roland-Garros.

Au prochain tour, les quatrièmes têtes de série devront se mesurer aux Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova.

Autres résultats canadiens :

Volet junior masculin