Cohabiter avec le Real Madrid, le défi de l'Impact pour les prochains jours

Le prestigieux club doit faire son arrivée mardi en fin de journée, avant de repartir le 19 juillet. Des joueurs de renom tels que Gareth Bale, Eden Hazard et Karim Benzema seront présents.

Le Real Madrid doit se préparer en vue de la Coupe internationale des champions, qui se tiendra aux États-Unis. Les Espagnols joueront le 20 juillet face au Bayern de Munich, à Houston, le 23 juillet face à Arsenal, à Washington, et le 26 juillet face à l'Atlético Madrid, au New Jersey.

« C’est tout un honneur qu’ils choisissent nos installations pour amorcer leur camp d’entraînement, a affirmé Patrick Leduc, directeur administratif des opérations soccer de l'Impact.

« C’est très prestigieux et ça attire pas mal d’attention quand un des plus grands clubs du monde se déplace à Montréal. Ce n’est pas la première fois qu’il le fait, donc c’est un signe qu’il avait aimé la première expérience. »

Le Real Madrid avait en effet passé quelques jours dans les installations du club montréalais en juillet 2016. C'est à nouveau Zinédine Zidane qui est la tête de l'équipe, comme lors de sa dernière visite à Montréal.

Zidane est revenu à la barre du club madrilène en mars dernier, neuf mois après avoir donné sa démission. Il a en poche un contrat jusqu'en juin 2022.

Accueillir le club européen représente beaucoup de temps et d'organisation pour l'équipe montréalaise. Si le Real Madrid compte une trentaine de joueurs, ce sont aussi les équipes de l'académie, les entraîneurs, les thérapeutes et d'autres employés qui débarquent dans la métropole, ce qui équivaut à une centaine de personnes.

Le grand défi de faire venir le Real Madrid, c’est la cohabitation. C’est difficile de faire en sorte que ça irrite le moins de gens possible. Mais on y arrive, parce qu’on a aussi le stade Saputo. Donc, ça multiplie les endroits où on peut s’entraîner.

Patrick Leduc